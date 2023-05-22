Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Samet Akaydın, "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 22.5.2023 22:52 Son Güncelleme: 22.5.2023 22:57

Son dakika: Samet Akaydın, "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Samet Akaydın, tükürmesi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

TFF, Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçındaki “tükürmesi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF, Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Hukuk Müşavirliği'nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Son dakika: Bakan Özer milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi açıkladı
SON DAKİKA | Sinan Oğan: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz
SON DAKİKA | Gelecek Partisi'nde istifa depremi! 11 kurucu üye: Hayal kırıklığı ve vebali daha fazla taşıyamıyoruz
Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Son dakika! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! İlk açıklama geldi: Oy verme işlemleri etkilenmeyecek
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Samet Akaydın, "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA