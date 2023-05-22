Son dakika: Samet Akaydın, "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF, Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Hukuk Müşavirliği'nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.