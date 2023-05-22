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Giriş Tarihi: 22.5.2023 10:34

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Bruno Petkovic hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan Bruno Petkovic hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i beklenilenlerin altında sürdüren Trabzonspor, yeni transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Dinamo Zagreb’le 1 yıl kontratı kalan ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Bruno Petkovic için girişimlerini sürdürüyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligde bu sezon beklentinin çok altında kaldı. Yeni sezon öncesi kadrosuna katacağı yeni isimler için girişimlerini sürdüren Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

PETKOVIC GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Dinamo Zagreb'le 1 yıl kontratı kalan ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Bruno Petkovic konusunda Trabzonspor girişimlerini sürdürüyor.

ARADAKİ FARK BÜYÜK AMA...

Nenad Bjelica da eski oyuncusunun transferi için bizzat devrede. Ancak Hırvat kulübü kapıyı 5 milyon Euro'dan açıyor. Fırtına'nın,1 sene mukavelesi olduğu için Petkovic'in bonservisine en fazla 1.5 milyon Euro ödemek istediği öğrenildi.

PETKOVIC, TRABZON'U İSTEDİĞİNİ KULÜBÜNE İLETTİ

Trabzonspor cephesi, ilk etapta uzlaşmaya uzak bir tavır sergileyen Dinamo Zagreb'in önümüzdeki haftalarda inadının kırılacağını düşünüyor. Bu arada önemli olan nokta; Petkovic'in de Trabzonspor'a gitmek istediğini kulübüne iletmesi... (Fanatik)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Bruno Petkovic hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...
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