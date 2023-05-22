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Giriş Tarihi: 22.5.2023 13:06 Son Güncelleme: 22.5.2023 13:35

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu

AA
Spor Toto 1. Lig’de play-off programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlkte şampiyon ve ikinci takım belli olurken, şimdi play-off yolu ile Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli oluyor. Zorlu karşılaşmalara sahne olacak mücadelelerin programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.

Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.

1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı şöyle:

26 MAYIS CUMA:

17.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu
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