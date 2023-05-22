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Giriş Tarihi: 22.5.2023 23:27

Trezeguet: "Samet Akaydin'in hareketini iyi ki görmemişim"

İHA
Trezeguet: Samet Akaydin’in hareketini iyi ki görmemişim

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, goller attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sezon sonuna kadar burada olduğunu gelecek sezonla ilgili olarak ise bilgisinin bulunmadığını söyledi. Mısırlı oyuncu, Fenerbahçeli Samet Akaydin'in hareketini ise "iyiki görmemişim" olarak yorumladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İlk olarak şükür olsun ki 3 puan aldık. Goller attığım içinde çok mutluyum. Umurım bu şekilde gelecek maça hazır oluruz "dedi.

Transferiyle ilgili olarak ise Trezeguet, "Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burda da devam ediyorum. Sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyorum ve bütün odağımı Trabzonspor için veriyorum. Gelecek ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Burada da mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım ve gelecek ile ilgili bir bilgim yok.

Fenerbahçe maçında secdeye giderken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydin'in hareketiyle ilgili olarak ise Trezeguet, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi bir şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

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Trezeguet: "Samet Akaydin'in hareketini iyi ki görmemişim"
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