Bodrumspor’un Süper Lig’e inancı tam!

Ev sahibi avantajını elde edip cuma günü İlçe Stadı'nda saat 17.00'de Göz-Göz'ü konuk edecek yeşil-beyazlılarda tüm camia nefeslerini tutarken, takım da kampa girdi. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan mutlak galibiyet bekleyen Ege temsilcisinde taraftar da büyük heyecan yaşamaya başladı. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off'unu kazanıp 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor'un teknik patronu İsmet Taşdemir'in futbolcularıyla tek tek ilgilendiği, maç gününe kadar herkesin çok iyi motive olmasını istediği ifade edildi.

TAŞDEMİR: BİZ BURALARA HAKKIMIZLA GELDİK

Bodrumspor'un başında önemli başarılar elde eden Taşdemir, "Biz buralara hakkımızla geldik. Başarının devamını getirmek istiyoruz. Oyuncularım da çok istekli. Göztepe ise saygı duyduğumuz, güçlü bir takım. Güzel bir karşılaşma olacak. Hedefimiz öncelikle finale yükselmek" dedi.

Bodrumspor, Göztepe'yi elerse yarı finalde Sakaryaspor-Eyüpspor eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek. Statü gereği ligi 3'üncü bitiren Pendikspor direkt olarak finale kalan taraf olmuştu. Bodrumspor normal sezonda ise Göztepe'den 4 puan almayı başardı. Sezonun ilk devresinde Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenmeyi başaran Bodrumspor son haftada evinde sarı-kırmızılılarla 1-1 berabere kaldı.