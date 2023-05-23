Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrumspor'un Süper Lig'e inancı tam!
Giriş Tarihi: 23.5.2023 12:47

Bodrumspor'un Süper Lig'e inancı tam!

DHA
Bodrumspor’un Süper Lig’e inancı tam!

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'i 62 puanla 4'üncü bitirip Play-Off çeyrek finalinde Göztepe ile eşleşen Bodrumspor, galibiyet için kenetlendi.

Ev sahibi avantajını elde edip cuma günü İlçe Stadı'nda saat 17.00'de Göz-Göz'ü konuk edecek yeşil-beyazlılarda tüm camia nefeslerini tutarken, takım da kampa girdi. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan mutlak galibiyet bekleyen Ege temsilcisinde taraftar da büyük heyecan yaşamaya başladı. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off'unu kazanıp 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor'un teknik patronu İsmet Taşdemir'in futbolcularıyla tek tek ilgilendiği, maç gününe kadar herkesin çok iyi motive olmasını istediği ifade edildi.

TAŞDEMİR: BİZ BURALARA HAKKIMIZLA GELDİK
Bodrumspor'un başında önemli başarılar elde eden Taşdemir, "Biz buralara hakkımızla geldik. Başarının devamını getirmek istiyoruz. Oyuncularım da çok istekli. Göztepe ise saygı duyduğumuz, güçlü bir takım. Güzel bir karşılaşma olacak. Hedefimiz öncelikle finale yükselmek" dedi.
Bodrumspor, Göztepe'yi elerse yarı finalde Sakaryaspor-Eyüpspor eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek. Statü gereği ligi 3'üncü bitiren Pendikspor direkt olarak finale kalan taraf olmuştu. Bodrumspor normal sezonda ise Göztepe'den 4 puan almayı başardı. Sezonun ilk devresinde Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenmeyi başaran Bodrumspor son haftada evinde sarı-kırmızılılarla 1-1 berabere kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Ağlayabilseydiniz...
L’yi de alın gidin yatın
SON DAKİKA: Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Neden doğalgaz yok diyorlarmış anladım
Kılıçdaroğlu'na karşı sesler yükselmeye başladı! Eski CHP'li vekil partisini topa tuttu
Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Bakan Yanık'tan dikkat çeken açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrumspor'un Süper Lig'e inancı tam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA