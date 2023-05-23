Erden Timur transfer seferine çıkıyor!

İngiltere'nin başkenti Londra'ya ziyaretlerini sıklaştıran Timur'un bazı isimlerle görüşmeler yaptığı ve takımın kampına transferlerin büyük bölümünü yetiştirmek istediği öğrenildi. Timur, Rashica'nın kulübü Norwich City ile de pazarlıklara haftalar öncesinde başlamıştı.Milot Rashica için kulübü Norwich City'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber, "Milot Rashica'nın gelecek sezon kadroda olmasını beklemiyoruz. Bonservisiyle başka kulübe transfer olacak" diyerek ayrılık mesajını verdi.