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Giriş Tarihi: 23.5.2023 09:33

Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, yarın Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
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