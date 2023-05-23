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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:15

Marius Sumudica yine çileden çıktı!

Marius Sumudica yine çileden çıktı!

Ülkemizde Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor’da teknik adamlık yapan Marius Sumudica, yaptıklarıyla yine olay oldu. Sumudica, bir taraftarla sert bir tartışma yaşayan başarılı teknik adamı yanındakiler sakinleştirmekte zorlandı.

Ülkemizde Kayseri, Çaykur Rize ve Yeni Malatya'da teknik adamlık yapan Marius Sumudica her hareketiyle Türkiye'de olay oluyordu. Saha kenarındaki reaksiyonları, maç önü ve maç sonu açıklamaları ve dobra kişiliğiyle çok konuşulacak işlere imza atan Rumen çalıştırıcı son açıklamasında emekli olacağını dile getirmişti.

'FUTBOL BENİM İÇİN TARİH OLACAK'

Sumudica açıklamasında "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti geldi. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
1-0 öndeydi ama…

Bu sözlerden kısa bir süre sonra Sumudica, emekli olma kararını erteledi ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Al Raed'i çalıştıran tecrübeli hoca bugün takımıyla Al Feiha deplasmanına çıktı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken mücadeleye yine Sumudica damga vurdu. 1-0 önde kapattıkları ilk yarıda takım soyunma odasına giderken Sumudica taraftarların oraya doğru hareketlendi.

ÇİLEDEN ÇIKTI

Bir taraftarla sert bir tartışma yaşayan başarılı teknik adamı yanındakiler sakinleştirmekte zorlandı. Karşılıklı sözlü gerginlik sonrasında gerilen ortamda Sumudica çileden çıktı. O anlar kameralara da yansıdı.

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Marius Sumudica yine çileden çıktı!
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