Mauro Icardi golleri attı efsaneleri yakaladı!

Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren İcardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı. Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği G.Saray'da İcardi, gol sayısında efsaneleri yakaladı.



8 AYDA 20 GOL

Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı. İcardi ise Drogba ve Falcao'dan çok daha az sayıda maça çıkmasına rağmen 8 ayda 20 gole ulaştı. Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu. İcardi ayrıca 8 gol pası vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğunu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.





B PLANI KULUSEVSKİ!

Milot Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da alternatif isimlere yöneldi. İtalyan medyasına göre Cimbom, sezon başında Juventus'un, Tottenham'a kiraladığı Dejan Kulusevski'yi kadrosuna katmak istiyor. Aslan'ın, 23 yaşındaki futbolcu için kiralık formülü üzerinde durduğu aktarıldı. İngiltere'de bu sezon 36 maça çıkan İsveçli sağ kanat oyuncusu; 2 gol, 8 asiste imza attı.