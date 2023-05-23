Milli takımların kaleci fabrikası Beşiktaş!

Milli takımların her yaş kategorisinde en az bir kalecisi bulunan Beşiktaş'ta forma giyen genç kaleciler, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde A takım eldivenleri ile bir araya geldi. Beşiktaş'ın akademi takımlarında forma giyen kaleciler; Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in bilgi ve deneyimlerden faydalanma imkanı buldular.

FIRAT FİDAN: ÖZKAYNAK DNA'MIZDA VAR

Oyuncu yetiştirmenin sabır isteyen bir süreç olduğunu dile getiren Beşiktaş'ın altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, "Beşiktaş'ın DNA'sında bulunan özkaynak kültürünün sürdürülebilir olması için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Altyapıdan oyuncu yetiştirme süreci sabır isteyen bir süreç. Burada bugün asıl görmemiz gereken altyapı hocalarımızın kalitesi. Bir altyapıda tüm yaş kategorilerindeki kalecilerimiz eğer milli takım kalecisi oluyorsa bu şans değildir, çalışma, azim ve disiplin getirisidir" ifadelerini kullandı.

MEHMET EKŞİ: EĞİTMENLERİMİZ ÇOK DEĞERLİ

Altyapılarda görev yapan eğitmenlerin ya A takımda ya da altyapılarda Beşiktaş forması giydiğine dikkat çelen Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, "Beşiktaş Akademi olarak çok değerli eğitmenlere sahibiz. Neredeyse hepsi ya Beşiktaş Akademi'de ya da A takımda futbol oynamış, antrenörlük yapmış, TFF-UEFA'nın açmış olduğu kurslara katılmış, kendisini yetiştirmiş kişiler. 7 Pro-Lisans sahibi antrenörümüz var. Kaleci antrenörlerimiz; Ekrem Köse, Ergün Fettahoğlu, Yunus Yücel, Ercan Aykanat'ın yetiştirdiği kaleciler şu anda Türkiye'de rekor kırmış durumdalar. Bu başarı bizlerin emeği yanında Ahmet Nur Çebi ve Fırat Fidan'ın çabaları ve bize bakış açılarında yatıyor" diye konuştu.

AKADEMİ KALECİ DEPARTMANI SORUMLUSU EKREM KÖSE: KALECİMİZİ BİLİMSEL YÖNTEMLERLE EĞİTİYORUZ

5 kalecilerinin şu anda milli takımların farklı kategorilerinde görev aldığını dile getiren Akademi Kaleci Departmanı Sorumlusu Ekrem Köse, "Kaleci departmanı olarak misyonumuz her yaş dalında bulunan kalecilerimizle Türk futboluna nitelikli sporcular kazandırmaktır. Son 5 yılda Beşiktaş tarihinde bir ilk olarak 3 özkaynak kalecisi şu an Beşiktaş A takım formasını terletmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye genelindeki profesyonel liglerin çeşitli takımlarında Beşiktaş özkaynak kalecileri bulunmaktadır. Aynı zamanda, akademimizde bulunan farklı yaş gruplarındaki 5 kalecimiz kendi yaş kategorilerinin milli takımlarında da forma giymektedir. 5'i milli olmak üzere toplam 30 kalecimize güncel futbol dünyasının gerekliliklerini, futbolun ana temeline uygun ve bilimsel yollarla öğretme gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısında forma giyen, milli kaleciler şöyle:

Mehmet Tuğra Yeşilyurt - 2007 - U16

Göktuğ Baytekin - 2004 - U19

Emir Yaşar - 2006 - U17

Ahmet Okutan - 2008 - U15

Asil İncecik - 2009 - U14