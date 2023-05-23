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Giriş Tarihi: 23.5.2023 12:45

Nazilli Belediyespor'da başkan Ünal Önal görevini bıraktı!

DHA
Nazilli Belediyespor’da başkan Ünal Önal görevini bıraktı!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta kümede kalmayı başaran Nazilli Belediyespor'da başkan yardımcısı Ümit Özmen'den sonra başkan Ünal Önal da görevi bırakma kararı aldı.

Geçen sezonun son haftalarında göreve gelen, bu sezon ortasındaki kongrede yönetimde revizyon yapan Ünal Önal, düzenlediği toplantıda başkanlığı bırakacağını açıkladı. Önal, önümüzdeki hafta olağanüstü kongreye gideceklerini söyledi.

Tesislerde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan Ünal Önal, görevden affını istedi.
Önümüzdeki haftaya kadar bir başkan adayı çıkarsa o isimi destekleyeceğini belirten Önal, "İyi bir ekip vardı. İyi bir yönetimdik. Bir günden bir güne sorunla gelmediler. Belediye başkanımızın olur verdiği bir kişiyi genel kurula giderek Nazillispor'a başkan yapalım. Nazillispor'umuz daha iyi yerlere gelsin. Takımımızın önünü açalım. Son söz belediye başkanımızın" ifadelerini kullandı.

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Nazilli Belediyespor'da başkan Ünal Önal görevini bıraktı!
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