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Giriş Tarihi: 23.5.2023 13:32

Son dakika haberleri: FIFA U20 Dünya Kupası'nda skandal olay! Filistin bayrağı açtı, gözaltına alındı

Son dakika haberleri: FIFA U20 Dünya Kupası’nda skandal olay! Filistin bayrağı açtı, gözaltına alındı

Kolombiya ile İsrail arasındaki FIFA U20 Dünya Kupası maçında Filistin bayrağı açan taraftar gözaltına alındı.

Kolombiya ile İsrail arasında, FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası grup maçı esnasında tribünde Filistin bayrağı açan Kolombiyalı taraftar gözaltına alındı.

Sporda Şiddeti Önleme Ajansının (APREVİDE) açıklamasında, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası grup maçında, tribünde Filistin bayrağı açan Kolombiyalı taraftar Michael Andrés Patino Cifuentes'in gözaltına alındığı bildirildi.

APREVİDE, Kolombiyalı taraftarın "rakip taraftarı provoke etmek ve şiddeti teşvik" suçundan gözaltına alındığını belirtti.

Kolombiya ile İsrail arasında maç devam ederken, İsrail tribününe Filistin bayrağını gösteren Kolombiyalı taraftar ile ona karşılık veren İsrailliler arasında gerginlik yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, iki taraf arasında tartışmanın yaşandığı görülüyor.

"Filistin bayrağı açmak yasak değil"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından maçın görüntülerini paylaşarak, "Kolombiya için Filistin bayrağı açmak yasak değil." ifadesini kullandı.

Arjantin'in La Plata kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan grup maçında Kolombiya, İsrail'e 2-1 üstünlük sağladı.

20 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na 24 ülke katılıyor.

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Son dakika haberleri: FIFA U20 Dünya Kupası'nda skandal olay! Filistin bayrağı açtı, gözaltına alındı
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