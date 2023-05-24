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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:45

Aboubakar'dan 10 numara itirafı!

Aboubakar’dan 10 numara itirafı!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Fransız basınına konuştu ve gerçek yerinin 10 numara olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyeriyle ilgili bazı bilgiler veren yıldız santrfor, şu ifadeleri kullandı: "Kalecilikle başladım. Sonra stoper olarak görev yaptım. Daha sonra savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynamaya başladım. Daha sonra da 10 numarada forma giydim. Avrupa'ya geldiğimde ise beni forvet hattına geçirdiler. Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara."

EN İYİ OYUNCUSU
Fransız basını ise başarılı golcü için şu ifadelere yer verdi: "Vincent Aboubakar'ın her zaman kolay bir kariyeri olmadı. Ama bugün Kamerun'un bir numaralı oyuncusu. Büyükleri Eto'o veya Roger Milla'dan çok daha az tanınsa da Avrupa'da harika bir kariyer yaptı."

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol, 1 asistle dikkat çekti. Kamerunlu golcünün sözleşmesi 2025'in Haziran ayında sona eriyor.

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Aboubakar'dan 10 numara itirafı!
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