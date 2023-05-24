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Giriş Tarihi: 24.5.2023 13:40

Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma! Hull City Roma'nın oyuncularını...

Acun Ilıcalı’dan tarihi anlaşma! Hull City Roma’nın oyuncularını...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Roma ile dev bir anlaşmanın eşiğinde. İki takım arasında yapılacak protokole göre Hull City, İtalyan devinin genç futbolcularını kadrosuna ücretsiz şekilde katma imkanı sağlayacak.

Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, kulübü geliştirmek adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha eklemek üzere. Hull Live'a göre Hull City, Roma ile dev bir anlaşma imzalamanın eşiğinde. Geçtiğimiz günlerde kulübün başkan yardımcısı Tan Kesler'in de Roma'da görüntülenmesi bu iddiaları güçlendirdi.

PROTOKOLÜN DETAYLARI
İki taraf arasında anlaşmaya varıldığı ve imzaların kısa süre içinde atılacağı ifade edildi. İki kulüp arasında imzalanacak protokole göre, Hull City, Roma'nın potansiyel vadeden genç yıldızlarını ücretsiz kiralayabilecek.

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Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma! Hull City Roma'nın oyuncularını...
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