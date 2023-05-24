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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:37

Altaylı Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya’ya resmi teklifler var!

İHA
Altaylı Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya’ya resmi teklifler var!

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’de Altay formasıyla yıldızlaşan Eren Erdoğan’a ve Efe Sarıkaya’ya yurt içinden ve yurt dışından birçok teklifin olduğu öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya, bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. 2001 doğumlu Eren Erdoğan siyah-beyazlı formayla 28 maça çıkarken, 2 gol ve 5 asistlik katkı vererek, takımının skor yükünü çeken oyunculardan biri oldu. 2005 doğumlu Efe Sarıkaya ise ligde 27 maçta görev aldı ve savunmada önemli bir oyuncu haline geldi.

İki genç futbolcu için de yurt içinden ve yurt dışından resmi teliflerin geldiği öğrenildi. Öte yandan Altay, sezon başında Galatasaray'a altyapıdan yetişen Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL'ye satmıştı.

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Altaylı Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya’ya resmi teklifler var!
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