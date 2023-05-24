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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Aslan derbiye şampiyon çıkar

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Aslan derbiye şampiyon çıkar

SABAH Spor yazarları, şampiyonluk için geri sayan Galatasaray’ı ve son gelişmeleri değerlendirdi

SORU: Galatasaray artık şampiyonluğa çok yakın. Aslan Ankara'da kazanıp işi bitirir mi?

ALİ GÜLTİKEN: Şampiyonluğa çok yakının ötesine geçti. Ankara'da berabere kalıp F.Bahçe'ye 2-0 yenilse bile yine şampiyon oluyor. Artık bu noktadan sonra işi kaçıracak kadar büyük kayıplar yaşamasını da beklemiyoruz. Zaten şampiyonluk coşkusunu hissetmeye başlayan bir takım, daha az hata yapacaktır. Ankaragücü iyi bir takım, G.Saray'ı zorlayacaklardır. Önemli hücum oyuncuları da var. Ama G.Saray'ın genel savunmasının çok başarılı olduğunu son haftalarda bir kez daha gördük. G.Saray, sabırlı oynayan bir takım. Kendi silahlarını da ne zaman kullanabileceğini iyi biliyor. Bunları ligin kalan haftasında da aynı şekilde uygulayacaktır.

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraylı oyuncular bir 90 dakika sonunda şampiyonluğu kucaklayacaklarını biliyorlar. Tüm futbolcuların Ankara'da iki kişilik oynayacağını düşünüyorum ve 3 puan alarak Florya'ya döneceklerdir. İnanıyorum ki G.Saray, F.Bahçe derbisine şampiyon olarak çıkacaktır.




GÜRCAN BİLGİÇ: Okan Buruk durumun farkında. Sivas maçından sonra herkesi ciddiyete davet etti ve takımın rehavete girmemesi için uğraşacağını söyledi. Haklı; çünkü iki beraberlik bile G.Saray'ı şampiyon yapar. Ankaragücü maçı nasıl biterse bitsin bir şansları daha var. Bu durumun oyuncular üstündeki etkisini, 'Nasıl olsa oluruz' duygusunu kaldırmaya çalıştı. Çünkü en ufak bir boş vermenin cezası kesilir. Ankaragücü sahasında oynadığı tüm büyük takımlara meydan okudu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u kupadan eledi. Gücü ve kapasitesi olan bir takım. Seyrantepe'de beraberliği kaçırmışlardı. Yani Galatasaray'dan puan alabileceklerini biliyorlar. Çok enteresan, gerilimi yüksek bir maç izleyeceğiz.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ın avantajı büyük. Üstelik derbiyi de taraftarı önünde oynayacak. Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Berabere kalırsa da yine avantajı çok büyük. Ama bu maç nasıl olur derseniz, maçın favorisi olmasına rağmen G.Saray için hiç de kolay olmayacak.




FATİH DOĞAN: Galatasaray bu dakikadan sonra şampiyonluğu bırakmaz. Bırakırsa rüyalar kâbusa dönüşür. G.Saray iyi kadroya, bu stresi kaldıracak yıldızlara sahip. Daha önemlisi yıllardır bu gerilimleri deneyimlemiş, Başakşehir'de hiçbir teknik adamın başaramadığını başarıp şampiyon yapmış bir teknik adam var; Okan Buruk. İlk yarıdaki Beşiktaş, Başakşehir maçlarına kadar Okan hocaya başta kendi camiasından yapılan eleştiriler, "gönderilsin" yazıları şimdilerde yerini alkışlara bıraktı. Geriye takılmamak lazım. Galatasaray bütün unsurlarla şampiyonluğu içselleştirmiş. Buradan döneceğine inanmıyorum. Şampiyonluk hazırlıkları, kutlamaları başlasa yeridir.

F.BAHÇE MONTELLA İLE ANLAŞTI!

SORU: Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Her gün haberler çıkıyor. Gelecek sezonun planını Ali Koç, Portekizli hoca ile mi yapıyor?

ALİ GÜLTİKEN: Transferlerde bazı durumlar anlık fırsatlar olarak önünüze gelebilir. Teknik direktörden bağımsız olarak bunlarla ilgili yönetim olarak karar verme durumunda olabilirsiniz. Jesus konusu F.Bahçe'de çok zor bir konu. Derbilerde bu kadar puan kaybetmiş, final maçlarında fırsatları tepmiş, final maçlarını çok sağlıklı oynayamayan bir teknik adamla yola devam etme kararı çok kolay değil. İçerisinde riskler barındırıyor. O yüzden ben işleyişin biraz daha F.Bahçe'de teknik direktörden bağımsız yürüdüğünü düşünüyorum.




GÜRCAN BİLGİÇ: Ben Jesus'un devam edeceğini düşünmüyorum. Ali Koç'un da bu durum için önlemini aldığını, bağlantılarını yaptığını, raporları değerlendirdiğini sanıyorum. Kesinlikle bir plan yapmışlardır. Sonuçta gelecekler var ama gidecekler de olacak. Sözleşmesi bitenler var, önemli takımların transfer gündemine giren oyuncular var. Kadro bir değişim yaşayacak. Görüşülen oyuncularla ilgili Jesus'un da yerine gelecek hoca adayının da fikrinin alındığını düşünüyorum. Montella ile anlaşıldığı söyleniyor.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç, tüm takımı değiştiremeyeceğine göre Türkiye Kupası'nı kazansa bile Jorge Jesus ile yola devam etmemeli. Çünkü futbolcularla Jesus arasında sevgi elektriği yok. Başkan Koç, transferleri kendi yapmalı, hocaya bırakmamalı. Kaliteli isimleri alırsa hiçbir teknik adam karşı çıkmaz. Ayrıca ısrarlıyım, F.Bahçe için İtalyan teknik adam Montella, biçilmiş kaftan olur.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus ile devam etme kararı Başkan Ali Koç'a ait. Eğer Portekizli hocayı bu sezon başarılı buluyor ve devam etmek istiyorsa kendisinin bileceği iş. Ben devam etmezdim. Nedeni de çok açık; dünyanın hiçbir teknik adamı, Jesus kadar kadroyla ve oyuncuların görev yerleriyle oynamıyor. Bu durumda da bir takım oyunu ve istikrar sağlanamaz.

FATİH DOĞAN: Ali Koç'un bu planlarını Jesus ile yaptığını düşünmüyorum. Öyleyse yeni bir yanılgı içinde. Jesus'un yaptırdığı transferlerden sonra, oyuncu tercihleri, önce yok sayıp 'Gönderin' dediği isimlerin daha sonra 11'de görev almasına bakınca bu ihtimali mantıklı görmüyorum. Jesus'tan sadece fikir alınabilir. Jesus'un Türkiye'deki güven endeksi aşağı düştü. Bu güven seviyesiyle yola çıkılması da gerçekten büyük bir hata olur.

ŞENOL GÜNEŞ HAKLI&NBSP;UEFA'NIN DEDİĞİ OLMALI

SORU: Şenol Güneş, "Bu lig mantık, hukuk dışı" dedi. Güneş ne mesaj vermek istiyor?

ALİ GÜLTİKEN: Özellikle deprem sonrası ortaya çıkan durumla alakalı bir tespit. Bu puanların takımlara farklı şekillerde yansıması ligin dengesini etkiliyor. Beşiktaş'ın ve Şenol hocanın bu durumla ilgili serzenişlerini dile getirmiş olması da önemli.

GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında Şenol Güneş ile Jesus aynı yerdeler. Hatay ve Gaziantep'ten gelen 6 puanın, mücadelenin doğruluğunu etkilediğinin farkındalar. Normalde bazı takımlar bu puanları alacak, bazıları alamayacaktı. Beşiktaş bu iki takım ile içeride oynayacak, G.Saray ise dışarıda oynayacaktı. 'Herkes aynı şartlarda' desek de Jesus'un ifade ettiği gibi esasında ligin geçerliliği tartışılır.




LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş, "Bu lig mantık, hukuk dışı" söylemiyle ayıp ediyor. Samsunspor 20 Ocak 1989'da kaza geçirdiğinde kalan maçlar puan olarak takımlara eklenmiş ve oynanmış maçlar kabul edilmişti. Şenol hoca, 13 Eylül 1988-17 Ağustos 1989 arasında Trabzon'da teknik direktördü ve Samsun olayını birebir yaşadı. Aynı Güneş, Güney Kore dönemi sonrası 4 Aralık 2009-29 Ocak 2013 tarihleri arasında Trabzonspor'un tekrar başına gelmiş ve Ankaraspor'un küme düşürüldüğü sezonu yaşamıştı. O dönem Ankaraspor 4 maç oynamış (bunlardan bir tanesinde G.Saray'a evinde 2-0 kaybetti), TFF, oynadıkları da dahil bütün maçlarda Ankaraspor'u hükmen mağlup saymıştı. Şimdi Şenol Güneş, deprem sonrası iki takım ile ilgili TFF'nin aldığı Samsunspor benzeri karara neden isyan ediyor? Neden ligi itibarsızlaştırmaya çalışıyor? Üstelik Beşiktaş, Hatay'a yenilirken İsmael vardı. N'Koudou'nun atılmadığı Antep'te Beşiktaş, Güneş ile berabere kaldı. Şenol hocaya şunu soruyorum, Beşiktaş lider olsaydı aynı sözleri söyler miydi? Dünya 3.'sü olmuş bir hocanın şampiyonluğu itibarsız hale getirmesi doğru mu?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Güneş'e katılmıyorum. Öncelikle Katar'daki Dünya Kupası dolayısıyla zaten Avrupa liglerindeki takvimler de altüst oldu ama bizde durum farklı. 6 Şubat günü ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. TFF'nin aldığı her karar 'Yüzde 100 doğrudur' demek mümkün olmadığı kadar hiçbir karara da yanlış deme lüksümüz yok.

FATİH DOĞAN: Şenol Güneş doğru söylüyor. Bu ligde kural da yok mantık da. Kural koyucu UEFA. Onun uyguladığını, sana da tavsiye ettiğini kenara itip, TFF olarak 30 yıl öncesinden emsal kararlar ortaya atarak Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilişlerine hukuk dışı yorumlamalar getiriyorsun. UEFA'nın yaptığını yapsan bu tartışmalar bu kadar olmaz ve hukuk dışılık vurgusunun altı bu kadar çizilmezdi.

TRABZON'A ÖNCE SANTRFOR LAZIM

SORU: Trabzonspor farklı kazandı ve moral buldu. Bordomavililer gelecek sezon kadrosunda nasıl bir değişime gitmeli?

ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor'un eldeki kadro ile ilgili doğru tespitlere ihtiyacı var. Çünkü bu kadronun içinde şampiyonluk yaşamış önemli oyuncular var. Öncelikle bunlarla ilgili kararın ortaya çıkması önemli. Diğer konu da en sıkıntı yaşadığı yer, forvet bölgesi. Nwakaeme, Cornelius ve Visca'nın yokluğunda yerine gelen oyuncular Trabzon kalitesinin çok gerisinde kaldı. Aciliyet burada görünüyor. Seviyesi yüksek takımı şampiyonluk yarışına sokabilecek İcardi, Aboubakar, Valencia, Batshuayi kalitesinde santrfora ihtiyacı var.




GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'u şampiyon yapan, kadro kalitesiydi. Bu sezonki durum da kalite eksikliğinden kaynaklandı. Visca ve Hamsik'in uzun süre sakatlığı, Gomez'in yetersizliği, peşinden defans zaafları bugünü getirdi. Takıma kalite katmak kolay değil. Trabzonspor'un, 3 Büyükler'i yakalaması için ciddi bir bütçe oluşturması lazım. Bu etapta Bjelica tercihi çok doğru. Aynı Abdullah Avcı gibi taktisyen ve oyuncu grubunu geliştirip takım yapan bir hoca. Önümüzdeki sene kafa tutan bir Trabzonspor olur.

LEVENT TÜZEMEN: Yönetim, Bjelica'yı hangi kriterlere göre getirdi? Karnesinde bir tane üst düzey takım yok. Geldiği günden beri sürekli arayış içinde. Yönetim, Bjelica'da ısrar ederse Valerien İsmael şoku yaşar!

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzon'un en büyük hatası, büyük bir kadro değişimine gitmesiydi. Transferi akılcı olarak planlamak önemli. Madem takım Bjelica'ya emanet, reçeteyi o vermeli.

FATİH DOĞAN: Hocanın 3'lü savunma denerken Visca'yı sağ, Larsen'i sol kanat bek oynatması beni benden aldı. Abdülkadir'in savunmaya dönük orta saha oynatılması bile masum kaldı! Önce hocayla ilgili net karar verilmeli. Sonra gereksiz yük olan futbolculardan ve maliyetlerinden kurtulup az ama güçlü takviyeler yapılmalı. Öncelikle kaliteli sağ ve sol bek takviyesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA CİTY&NBSP;AĞIR FAVORI

SORU: İstanbul'daki Şampiyonalar Ligi finaline az bir zaman kaldı. Kupayı kim alır?

ALİ GÜLTİKEN: Sene City'nin senesi gibi. Çok formdalar ve favoriler.




LEVENT TÜZEMEN: M.City ağır favori. Guardiola, Barcelona'dan sonra nihayet Devler Ligi'ni kazanacaktır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Benim kalbim Guardiola'dan yana. Tüm teknik direktörlere örnek olan bir yönetim ve herkesi hayran bırakan bir futbol oynuyor City.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İstanbul'da 2005'ten sonra yine tarihi bir final olacak. Bu da ülkemiz açısından önemli bir gurur. Manchester City müthiş bir futbol oynuyor. İnter de moralli, form açısından iyi. İtalyan ekibinin oturmuş takım savunması City karşısında ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Tabii ki favori Manchester City.

FATİH DOĞAN: İstanbul'a yakışır bir final olacak. İnter'in de Manchester City'nin de kazanabileceklerine dair birikmiş, sergilenmiş hikâye ve değerleri var. Ancak ben Pep Guardiola ve M.City'yi daha dominant görüyorum.

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Aslan derbiye şampiyon çıkar
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