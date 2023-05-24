Aslan derbiye şampiyon çıkar

SABAH Spor yazarları, şampiyonluk için geri sayan Galatasaray’ı ve son gelişmeleri değerlendirdi
SORU: Galatasaray artık şampiyonluğaçok yakın. Aslan Ankara'dakazanıp işi bitirir mi?
ALİ GÜLTİKEN: Şampiyonluğa çokyakının ötesine geçti. Ankara'da beraberekalıp F.Bahçe'ye 2-0 yenilse bile yineşampiyon oluyor. Artık bu noktadansonra işi kaçıracak kadar büyük kayıplaryaşamasını da beklemiyoruz. Zatenşampiyonluk coşkusunu hissetmeyebaşlayan bir takım, daha azhata yapacaktır. Ankaragücü iyi birtakım, G.Saray'ı zorlayacaklardır. Önemlihücum oyuncuları da var. Ama G.Saray'ıngenel savunmasının çok başarılı olduğunuson haftalarda bir kez daha gördük.G.Saray, sabırlı oynayan bir takım. Kendisilahlarını da ne zaman kullanabileceğiniiyi biliyor. Bunları ligin kalanhaftasında da aynı şekilde uygulayacaktır.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraylıoyuncular bir 90 dakika sonunda şampiyonluğukucaklayacaklarını biliyorlar.Tüm futbolcuların Ankara'da iki kişilikoynayacağını düşünüyorum ve 3puan alarak Florya'ya döneceklerdir.İnanıyorum ki G.Saray, F.Bahçe derbisineşampiyon olarak çıkacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Okan Buruk durumunfarkında. Sivas maçından sonraherkesi ciddiyete davet etti ve takımınrehavete girmemesi için uğraşacağınısöyledi. Haklı; çünkü iki beraberlikbile G.Saray'ı şampiyon yapar.Ankaragücü maçı nasıl biterse bitsin birşansları daha var. Bu durumun oyuncularüstündeki etkisini, 'Nasıl olsa oluruz'duygusunu kaldırmaya çalıştı.Çünkü en ufak bir boş vermenin cezasıkesilir. Ankaragücü sahasında oynadığıtüm büyük takımlara meydan okudu.Beşiktaş ile Trabzonspor'u kupadaneledi. Gücü ve kapasitesi olan bir takım.Seyrantepe'de beraberliği kaçırmışlardı.Yani Galatasaray'dan puan alabileceklerinibiliyorlar. Çok enteresan, gerilimi yüksekbir maç izleyeceğiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ınavantajı büyük. Üstelik derbiyi de taraftarıönünde oynayacak. Ankaragücü maçınıkazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor.Berabere kalırsa da yine avantajı çokbüyük. Ama bu maç nasıl olur derseniz,maçın favorisi olmasına rağmen G.Sarayiçin hiç de kolay olmayacak.
FATİH DOĞAN: Galatasaray bu dakikadansonra şampiyonluğu bırakmaz.Bırakırsa rüyalar kâbusa dönüşür.G.Saray iyi kadroya, bu stresi kaldıracakyıldızlara sahip. Daha önemlisi yıllardırbu gerilimleri deneyimlemiş,Başakşehir'de hiçbir teknik adamınbaşaramadığını başarıp şampiyon yapmışbir teknik adam var; Okan Buruk.İlk yarıdaki Beşiktaş, Başakşehirmaçlarına kadar Okan hocayabaşta kendi camiasından yapılaneleştiriler, "gönderilsin"yazıları şimdilerde yerinialkışlara bıraktı. Geriyetakılmamak lazım. Galatasaraybütün unsurlarla şampiyonluğuiçselleştirmiş. Buradandöneceğine inanmıyorum.Şampiyonluk hazırlıkları,kutlamaları başlasa yeridir.
F.BAHÇE MONTELLA İLE ANLAŞTI!
SORU: Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Hergün haberler çıkıyor. Gelecek sezonun planını AliKoç, Portekizli hoca ile mi yapıyor?
ALİ GÜLTİKEN: Transferlerde bazı durumlar anlıkfırsatlar olarak önünüze gelebilir. Teknik direktördenbağımsız olarak bunlarla ilgili yönetim olarak karar vermedurumunda olabilirsiniz. Jesus konusu F.Bahçe'de çokzor bir konu. Derbilerde bu kadar puan kaybetmiş,final maçlarında fırsatları tepmiş, final maçlarınıçok sağlıklı oynayamayan bir teknik adamla yoladevam etme kararı çok kolay değil. İçerisinderiskler barındırıyor. O yüzden ben işleyişinbiraz daha F.Bahçe'de teknik direktördenbağımsız yürüdüğünü düşünüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Ben Jesus'un devamedeceğini düşünmüyorum. Ali Koç'un da bu durum içinönlemini aldığını, bağlantılarını yaptığını, raporları değerlendirdiğinisanıyorum. Kesinlikle bir plan yapmışlardır.Sonuçta gelecekler var ama gidecekler de olacak.Sözleşmesi bitenler var, önemli takımların transfer gündeminegiren oyuncular var. Kadro bir değişim yaşayacak.Görüşülen oyuncularla ilgili Jesus'un da yerinegelecek hoca adayının da fikrinin alındığını düşünüyorum.Montella ile anlaşıldığı söyleniyor.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe Başkanı SayınAli Koç, tüm takımıdeğiştiremeyeceğine göre Türkiye Kupası'nıkazansa bile Jorge Jesus ile yola devam etmemeli.Çünkü futbolcularla Jesus arasında sevgielektriği yok. Başkan Koç, transferlerikendi yapmalı, hocaya bırakmamalı.Kaliteli isimleri alırsa hiçbir teknik adam karşıçıkmaz. Ayrıca ısrarlıyım, F.Bahçe için İtalyanteknik adam Montella, biçilmiş kaftan olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus ile devametme kararı Başkan Ali Koç'a ait. EğerPortekizli hocayı bu sezon başarılı buluyorve devam etmek istiyorsa kendisininbileceği iş. Ben devam etmezdim.Nedeni de çok açık; dünyanınhiçbir teknik adamı,Jesus kadar kadroyla ve oyuncuların görev yerleriyleoynamıyor. Bu durumda da bir takımoyunu ve istikrar sağlanamaz.
FATİH DOĞAN: Ali Koç'un bu planlarınıJesus ile yaptığını düşünmüyorum. Öyleyse yenibir yanılgı içinde. Jesus'un yaptırdığı transferlerdensonra, oyuncu tercihleri, önceyok sayıp 'Gönderin' dediği isimlerindaha sonra 11'de görev almasına bakıncabu ihtimali mantıklı görmüyorum.Jesus'tan sadece fikir alınabilir.Jesus'un Türkiye'deki güven endeksiaşağı düştü. Bu güven seviyesiyleyola çıkılması da gerçektenbüyük bir hata olur.
ŞENOL GÜNEŞ HAKLI&NBSP;UEFA'NIN DEDİĞİ OLMALI
SORU: Şenol Güneş, "Bu lig mantık, hukuk dışı" dedi.Güneş ne mesaj vermek istiyor?
ALİ GÜLTİKEN: Özellikle deprem sonrası ortaya çıkandurumla alakalı bir tespit. Bu puanların takımlara farklışekillerde yansıması ligin dengesini etkiliyor. Beşiktaş'ınve Şenol hocanın bu durumla ilgili serzenişlerini dilegetirmiş olması da önemli.
GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında Şenol Güneş ileJesus aynı yerdeler. Hatay ve Gaziantep'tengelen 6 puanın, mücadelenin doğruluğunuetkilediğinin farkındalar. Normaldebazı takımlar bu puanları alacak, bazılarıalamayacaktı. Beşiktaş bu iki takım ile içerideoynayacak, G.Saray ise dışarıda oynayacaktı.'Herkes aynı şartlarda' desek de Jesus'un ifadeettiği gibi esasında ligin geçerliliği tartışılır.
LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş, "Bu lig mantık, hukuk dışı"söylemiyle ayıp ediyor. Samsunspor 20 Ocak 1989'da kaza geçirdiğindekalan maçlar puan olarak takımlara eklenmiş ve oynanmışmaçlar kabul edilmişti. Şenol hoca, 13 Eylül 1988-17Ağustos 1989 arasında Trabzon'da teknik direktördüve Samsun olayını birebir yaşadı. Aynı Güneş, Güney Koredönemi sonrası 4 Aralık 2009-29 Ocak 2013 tarihleri arasındaTrabzonspor'un tekrar başına gelmiş ve Ankaraspor'unküme düşürüldüğü sezonu yaşamıştı. O dönemAnkaraspor 4 maç oynamış (bunlardan bir tanesindeG.Saray'a evinde 2-0 kaybetti), TFF, oynadıkları dadahil bütün maçlarda Ankaraspor'u hükmen mağlupsaymıştı. Şimdi Şenol Güneş, deprem sonrasıiki takım ile ilgili TFF'nin aldığı Samsunsporbenzeri karara neden isyan ediyor? Neden ligiitibarsızlaştırmaya çalışıyor? Üstelik Beşiktaş,Hatay'a yenilirken İsmael vardı.N'Koudou'nun atılmadığı Antep'teBeşiktaş, Güneş ile berabere kaldı.Şenol hocaya şunu soruyorum,Beşiktaş lider olsaydı aynı sözlerisöyler miydi? Dünya 3.'sü olmuşbir hocanın şampiyonluğu itibarsızhale getirmesi doğru mu?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Güneş'ekatılmıyorum. ÖncelikleKatar'daki Dünya Kupası dolayısıylazaten Avrupa liglerindekitakvimler de altüst oldu amabizde durum farklı. 6 Şubat günüülkemiz büyük bir felaket yaşadı.TFF'nin aldığı her karar 'Yüzde100 doğrudur' demek mümkünolmadığı kadar hiçbir karara dayanlış deme lüksümüz yok.
FATİH DOĞAN: ŞenolGüneş doğru söylüyor. Buligde kural da yok mantıkda. Kural koyucuUEFA. Onun uyguladığını,sana da tavsiye ettiğinikenara itip, TFF olarak30 yıl öncesinden emsalkararlar ortaya atarakHatay ve Gaziantep'inligden çekilişlerinehukuk dışı yorumlamalargetiriyorsun.UEFA'nınyaptığını yapsanbu tartışmalarbu kadarolmaz vehukuk dışılıkvurgusununaltıbu kadarçizilmezdi.
TRABZON'A ÖNCESANTRFOR LAZIM
SORU: Trabzonspor farklıkazandı ve moral buldu. Bordomavililergelecek sezon kadrosundanasıl bir değişime gitmeli?
ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor'uneldeki kadro ile ilgili doğru tespitlereihtiyacı var. Çünkü bu kadronuniçinde şampiyonluk yaşamış önemlioyuncular var. Öncelikle bunlarlailgili kararın ortaya çıkmasıönemli. Diğer konu da ensıkıntı yaşadığı yer, forvet bölgesi.Nwakaeme, Cornelius ve Visca'nınyokluğunda yerine gelen oyuncularTrabzon kalitesinin çok gerisindekaldı. Aciliyet burada görünüyor.Seviyesi yüksek takımı şampiyonlukyarışına sokabilecek İcardi,Aboubakar, Valencia, Batshuayi kalitesindesantrfora ihtiyacı var.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'uşampiyon yapan, kadro kalitesiydi. Busezonki durum da kalite eksikliğindenkaynaklandı. Visca ve Hamsik'inuzun süre sakatlığı, Gomez'in yetersizliği,peşinden defans zaaflarıbugünü getirdi. Takıma kalite katmakkolay değil. Trabzonspor'un, 3Büyükler'i yakalaması için ciddi birbütçe oluşturması lazım. Bu etaptaBjelica tercihi çok doğru. AynıAbdullah Avcı gibi taktisyen ve oyuncugrubunu geliştirip takım yapan birhoca. Önümüzdeki sene kafa tutanbir Trabzonspor olur.
LEVENT TÜZEMEN: Yönetim,Bjelica'yı hangi kriterlere göre getirdi?Karnesinde bir tane üst düzey takımyok. Geldiği günden beri sürekli arayışiçinde. Yönetim, Bjelica'da ısrarederse Valerien İsmael şoku yaşar!
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzon'unen büyük hatası,büyük bir kadrodeğişimine gitmesiydi.Transferi akılcı olarakplanlamak önemli.Madem takım Bjelica'yaemanet, reçeteyi o vermeli.
FATİH DOĞAN: Hocanın3'lü savunma denerkenVisca'yı sağ, Larsen'i sol kanatbek oynatması beni bendenaldı. Abdülkadir'in savunmayadönük orta saha oynatılmasıbile masum kaldı! Önce hocaylailgili net karar verilmeli.Sonra gereksiz yük olan futbolculardanve maliyetlerindenkurtulup az ama güçlü takviyeleryapılmalı. Öncelikle kalitelisağ ve sol bek takviyesigerekiyor.
İSTANBUL'DA CİTY&NBSP;AĞIR FAVORI
SORU: İstanbul'dakiŞampiyonalar Ligi finalineaz bir zaman kaldı.Kupayı kim alır?
ALİ GÜLTİKEN: SeneCity'nin senesi gibi. Çokformdalar ve favoriler.
LEVENT TÜZEMEN: M.City ağır favori. Guardiola, Barcelona'dan sonra nihayet Devler Ligi'ni kazanacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Benim kalbim Guardiola'dan yana. Tüm teknik direktörlere örnek olan bir yönetim ve herkesi hayran bırakan bir futbol oynuyor City.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İstanbul'da 2005'ten sonra yine tarihi bir final olacak. Bu da ülkemiz açısından önemli bir gurur. Manchester City müthiş bir futbol oynuyor. İnter de moralli, form açısından iyi. İtalyan ekibinin oturmuş takım savunması City karşısında ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Tabii ki favori Manchester City.
FATİH DOĞAN: İstanbul'a yakışır bir final olacak. İnter'in de Manchester City'nin de kazanabileceklerine dair birikmiş, sergilenmiş hikâye ve değerleri var. Ancakben Pep Guardiola veM.City'yi daha dominantgörüyorum.