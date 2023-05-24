Aslan derbiye şampiyon çıkar

F.BAHÇE MONTELLA İLE ANLAŞTI!

ŞENOL GÜNEŞ HAKLI&NBSP;UEFA'NIN DEDİĞİ OLMALI

TRABZON'A ÖNCE SANTRFOR LAZIM

İSTANBUL'DA CİTY&NBSP;AĞIR FAVORI

Şampiyonluğa çokyakının ötesine geçti. Ankara'da beraberekalıp F.Bahçe'ye 2-0 yenilse bile yineşampiyon oluyor. Artık bu noktadansonra işi kaçıracak kadar büyük kayıplaryaşamasını da beklemiyoruz.Ankaragücü iyi birtakım, G.Saray'ı zorlayacaklardır. Önemlihücum oyuncuları da var. Ama G.Saray'ıngenel savunmasının çok başarılı olduğunuson haftalarda bir kez daha gördük.G.Saray, sabırlı oynayan bir takım.Bunları ligin kalanhaftasında da aynı şekilde uygulayacaktır.Galatasaraylıoyuncular bir 90 dakika sonunda şampiyonluğukucaklayacaklarını biliyorlar.Tüm futbolcuların Ankara'da iki kişilikoynayacağını düşünüyorum ve 3puan alarak Florya'ya döneceklerdir.İnanıyorum ki G.Saray, F.Bahçe derbisineşampiyon olarak çıkacaktır.Okan Buruk durumunfarkında. Sivas maçından sonraherkesi ciddiyete davet etti ve takımınrehavete girmemesi için uğraşacağınısöyledi.Ankaragücü maçı nasıl biterse bitsin birşansları daha var. Bu durumun oyuncularüstündeki etkisini, 'Nasıl olsa oluruz'duygusunu kaldırmaya çalıştı.Çünkü en ufak bir boş vermenin cezasıkesilir. Ankaragücü sahasında oynadığıtüm büyük takımlara meydan okudu.Gücü ve kapasitesi olan bir takım.Seyrantepe'de beraberliği kaçırmışlardı.Yani Galatasaray'dan puan alabileceklerinibiliyorlar. Çok enteresan, gerilimi yüksekbir maç izleyeceğiz.Galatasaray'ınavantajı büyük. Üstelik derbiyi de taraftarıönünde oynayacak. Ankaragücü maçınıkazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor.Berabere kalırsa da yine avantajı çokbüyük. Ama bu maç nasıl olur derseniz,maçın favorisi olmasına rağmen G.Sarayiçin hiç de kolay olmayacak.Galatasaray bu dakikadansonra şampiyonluğu bırakmaz.Bırakırsa rüyalar kâbusa dönüşür.G.Saray iyi kadroya, bu stresi kaldıracakyıldızlara sahip. Daha önemlisi yıllardırbu gerilimleri deneyimlemiş,Başakşehir'de hiçbir teknik adamınbaşaramadığını başarıp şampiyon yapmışbir teknik adam var; Okan Buruk.Geriyetakılmamak lazım. Galatasaraybütün unsurlarla şampiyonluğuiçselleştirmiş.Transferlerde bazı durumlar anlıkfırsatlar olarak önünüze gelebilir. Teknik direktördenbağımsız olarak bunlarla ilgili yönetim olarak karar vermedurumunda olabilirsiniz. Jesus konusu F.Bahçe'de çokzor bir konu.O yüzden ben işleyişinbiraz daha F.Bahçe'de teknik direktördenbağımsız yürüdüğünü düşünüyorum.Ben Jesus'un devamedeceğini düşünmüyorum. Ali Koç'un da bu durum içinönlemini aldığını, bağlantılarını yaptığını, raporları değerlendirdiğinisanıyorum. Kesinlikle bir plan yapmışlardır.Sonuçta gelecekler var ama gidecekler de olacak.Sözleşmesi bitenler var, önemli takımların transfer gündeminegiren oyuncular var. Kadro bir değişim yaşayacak.Montella ile anlaşıldığı söyleniyor.F.Bahçe Başkanı SayınAli Koç, tüm takımıdeğiştiremeyeceğine göre Türkiye Kupası'nıkazansa bile Jorge Jesus ile yola devam etmemeli.Çünkü futbolcularla Jesus arasında sevgielektriği yok.Kaliteli isimleri alırsa hiçbir teknik adam karşıçıkmaz. Ayrıca ısrarlıyım, F.Bahçe için İtalyanteknik adam Montella, biçilmiş kaftan olur.Jesus ile devametme kararı Başkan Ali Koç'a ait. EğerPortekizli hocayı bu sezon başarılı buluyorve devam etmek istiyorsa kendisininbileceği iş. Ben devam etmezdim.Ali Koç'un bu planlarınıJesus ile yaptığını düşünmüyorum. Öyleyse yenibir yanılgı içinde. Jesus'un yaptırdığı transferlerdensonra, oyuncu tercihleri, önceyok sayıp 'Gönderin' dediği isimlerindaha sonra 11'de görev almasına bakıncabu ihtimali mantıklı görmüyorum.Jesus'un Türkiye'deki güven endeksiaşağı düştü.Özellikle deprem sonrası ortaya çıkandurumla alakalı bir tespit. Bu puanların takımlara farklışekillerde yansıması ligin dengesini etkiliyor. Beşiktaş'ınve Şenol hocanın bu durumla ilgili serzenişlerini dilegetirmiş olması da önemli.Aslında Şenol Güneş ileJesus aynı yerdeler. Hatay ve Gaziantep'tengelen 6 puanın, mücadelenin doğruluğunuetkilediğinin farkındalar. Normaldebazı takımlar bu puanları alacak, bazılarıalamayacaktı. Beşiktaş bu iki takım ile içerideoynayacak, G.Saray ise dışarıda oynayacaktı.'Herkes aynı şartlarda' desek de Jesus'un ifadeettiği gibi esasında ligin geçerliliği tartışılır.Şenol Güneş, "Bu lig mantık, hukuk dışı"söylemiyle ayıp ediyor. Samsunspor 20 Ocak 1989'da kaza geçirdiğindekalan maçlar puan olarak takımlara eklenmiş ve oynanmışmaçlar kabul edilmişti. Şenol hoca, 1ve Samsun olayını birebir yaşadı. Aynı Güneş, Güney Koredönemi sonrası 4 Aralık 2009-29 Ocak 2013 tarihleri arasındaTrabzonspor'un tekrar başına gelmiş ve Ankaraspor'unküme düşürüldüğü sezonu yaşamıştı. O dönemAnkaraspor 4 maç oynamış (bunlardan bir tanesindeG.Saray'a evinde 2-0 kaybetti), TFF, oynadıkları dadahil bütün maçlarda Ankaraspor'u hükmen mağlupsaymıştı.Neden ligiitibarsızlaştırmaya çalışıyor? Üstelik Beşiktaş,Hatay'a yenilirken İsmael vardı.N'Koudou'nun atılmadığı Antep'teBeşiktaş, Güneş ile berabere kaldı.Şenol hocaya şunu soruyorum,Beşiktaş lider olsaydı aynı sözlerisöyler miydi? Dünya 3.'sü olmuşbir hocanın şampiyonluğu itibarsızhale getirmesi doğru mu?Güneş'ekatılmıyorum. ÖncelikleKatar'daki Dünya Kupası dolayısıylazaten Avrupa liglerindekitakvimler de altüst oldu amabizde durum farklı. 6 Şubat günüülkemiz büyük bir felaket yaşadı.TFF'nin aldığı her karar 'Yüzde100 doğrudur' demek mümkünolmadığı kadar hiçbir karara dayanlış deme lüksümüz yok.ŞenolGüneş doğru söylüyor.Onun uyguladığını,sana da tavsiye ettiğinikenara itip, TFF olarak30 yıl öncesinden emsalkararlar ortaya atarakHatay ve Gaziantep'inligden çekilişlerinehukuk dışı yorumlamalargetiriyorsun.UEFA'nınyaptığını yapsanbu tartışmalarbu kadarolmaz vehukuk dışılıkvurgusununaltıbu kadarçizilmezdi.Trabzonspor'uneldeki kadro ile ilgili doğru tespitlereihtiyacı var. Çünkü bu kadronuniçinde şampiyonluk yaşamış önemlioyuncular var.Diğer konu da ensıkıntı yaşadığı yer, forvet bölgesi.Nwakaeme, Cornelius ve Visca'nınyokluğunda yerine gelen oyuncularTrabzon kalitesinin çok gerisindekaldı. Aciliyet burada görünüyor.Seviyesi yüksek takımı şampiyonlukyarışına sokabilecek İcardi,Aboubakar, Valencia, Batshuayi kalitesindesantrfora ihtiyacı var.: Trabzonspor'uşampiyon yapan, kadro kalitesiydi. Busezonki durum da kalite eksikliğindenkaynaklandı. Visca ve Hamsik'inuzun süre sakatlığı, Gomez'in yetersizliği,peşinden defans zaaflarıbugünü getirdi. Takıma kalite katmakkolay değil. Trabzonspor'un, 3Büyükler'i yakalaması için ciddi birbütçe oluşturması lazım.AynıAbdullah Avcı gibi taktisyen ve oyuncugrubunu geliştirip takım yapan birhoca. Önümüzdeki sene kafa tutanbir Trabzonspor olur.Yönetim,Bjelica'yı hangi kriterlere göre getirdi?Karnesinde bir tane üst düzey takımyok. Geldiği günden beri sürekli arayışiçinde. Yönetim, Bjelica'da ısrarederse Valerien İsmael şoku yaşar!Trabzon'unen büyük hatası,büyük bir kadrodeğişimine gitmesiydi.Transferi akılcı olarakplanlamak önemli.Madem takım Bjelica'yaemanet, reçeteyi o vermeli.Hocanın3'lü savunma denerkenVisca'yı sağ, Larsen'i sol kanatbek oynatması beni bendenaldı. Abdülkadir'in savunmayadönük orta saha oynatılmasıbile masum kaldı!Sonra gereksiz yük olan futbolculardanve maliyetlerindenkurtulup az ama güçlü takviyeleryapılmalı.SeneCity'nin senesi gibi. Çokformdalar ve favoriler.M.City ağır favori. Guardiola, Barcelona'dan sonra nihayet Devler Ligi'ni kazanacaktır.Benim kalbim Guardiola'dan yana. Tüm teknik direktörlere örnek olan bir yönetim ve herkesi hayran bırakan bir futbol oynuyor City.İstanbul'da 2005'ten sonra yine tarihi bir final olacak. Bu da ülkemiz açısından önemli bir gurur. Manchester City müthiş bir futbol oynuyor. İnter de moralli, form açısından iyi. İtalyan ekibinin oturmuş takım savunması City karşısında ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Tabii ki favori Manchester City.İstanbul'a yakışır bir final olacak. İnter'in de Manchester City'nin de kazanabileceklerine dair birikmiş, sergilenmiş hikâye ve değerleri var.