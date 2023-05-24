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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:57

Beşiktaş'tan Jefferson Lerma bombası!

Beşiktaş’tan Jefferson Lerma bombası!

İspanyol basını Beşiktaş’ın Bournemouth ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiğini öne sürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosuna kurmaya çalışıyor. Kadrosuna 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Siyah- Beyazlılar ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi.

AS'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bournemouth'ta devam etmeyeceği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Daha önce listesindeki isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi.

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Beşiktaş'tan Jefferson Lerma bombası!
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