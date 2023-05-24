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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:01

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique gelişmesi!

Fenerbahçe’de Gustavo Henrique gelişmesi!

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Gustavo Henrique'nin bonservisini almaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Gustavo Henrique'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'nin tapusunu alacağını yazdı.

Sarı-Lacivertliler sezon başında Gustavo Henrique için Flamengo ile 3 yıllık anlaşma sağlamış ancak oyuncunun sağlık tetkiklerinde diz komplikasyonları tespit edilince Brezilyalı stoper kiralanmıştı.

Öte yandan Brezilya basınından SBT'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Haber detayında Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun tapusunu bu ay alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Flamengo'ya 1,4 milyon Euro daha ödeyeceği kaydedildi. Böylece Gustavo Henrique'nin Sarı-Lacivertlilere toplam maliyeti 2,8 milyon Euro olacak.

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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique gelişmesi!
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