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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:54

Galatasaray'da 3 isim için çılgın bonservis!

Galatasaray’da 3 isim için çılgın bonservis!

Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer döneminde dev bonservis gelecek. Sacha Boey, Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo'ya transfer için dev bonservis önerildi.

Galatasaraylı yöneticilerinj Victor Nelsson ve Sacha Boey'i isteyen iki kulüple görüşme yaptığı iddia edilmeye başlandı. İki yıldız ismin yanı sıra İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'ya da Avrupa'dan teklifler olduğu yazılmaya başlandı. Cimbom'a 3 isimden gelecek bonservis bedeli de belli oldu. Detaylar...

Galatasaray görüşmeye başladı
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, İngiltere'de yapılan transfer çalışmalarının yanı sıra Sacha Boey ve Victor Nelsson'u isteyen kulüplerden gelen teklifleri de değerlendirmeye alarak görüşmelere başladı.

NELSSON VE SACHA BOEY İÇİN İSTENİLEN BONSERVİS BELLİ OLDU
Galatasaray, başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Sacha Boey için gelen teklifleri değerlendirme altına alırken iki isimden beklediği bonservis bedelini de belirledi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaraylı yöneticilerin Boey ve Nelsson için 25 milyon eurodan aşağıda gelecek teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi.

ZANİOLO'NUN SERBEST KALMA MADDESİ AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği genç yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo, Cimbom'da bulduğu sürelerde Avrupa'nın dikkatini üstüne çekti. Romano'nun verdiği bilgilere göre, Nicolo Zaniolo'yu isteyen ekiplerinin de olduğu belirtilirken 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferin Avrupa kulüplerine cazip geldiği vurgulandı.

3 OYUNCUDAN 85 MİLYON
Galatasaray, Sacha Boey ve Victor Nelsson transferinden en az 50 milyon euro transfer bedeli beklerken Zaniolo'dan ise serbest kalma maddesinde yer alan 35 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı-Kırmızılıar, 3 oyuncudan 85 milyon'a yakın bonservis beklemeye başladı.

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Galatasaray'da 3 isim için çılgın bonservis!
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