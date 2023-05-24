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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:56

İsmet Taşdemir: Turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum

DHA
İsmet Taşdemir: Turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe ile oynanacakları play-off mücadelesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Buraya geldikten sonra rakibimiz ne kadar iyi olursa olsun her maç çok farklı, final niteliğinde maçlar. Tek maç ve yenildiğiniz zaman evinize dönüyorsunuz. Turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonu 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, Play-Off'ta saha avantajını eline geçirip Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligin son haftasında evinde Göztepe ile berabere kalarak saha avantajını bırakmayan Bodrumspor, Play-Off ilk turunda eşleştiği aynı rakibini yenerek yarı finale yükselmek istiyor. Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başlayan Bodrumspor'da Onur'un sakatlığı sürürken Samet'in durumu ise maç saati netleşecek.
Turu geçmeyi hedeflediklerini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Rakibimiz ligin ikinci yarısından bu yana oyun olarak iyi oynayan, skor alan, çok az gol yiyen bir ekip. Dolayısıyla mücadele gücü yüksek, sahada değişik bir sistemi var. Onu da iyi oturtmuşlar. Biz de son maçta ara ara iyi oynadık ama özellikle ikinci yarı bize çok sıkıntı yaşattılar. Oynanması zor bir rakip ama bizde zor bir rakibiz. Sezon başından beri oynadığımız oyun, gösterdiğimiz mücadele burada olduğumuzu hak ettiğimiz şekilde bir oyundu.

SOUSA'YA BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
Bodrumspor'un 24 yaşındaki Portekizli file bekçisi Diogo Sousa ise "Bizim adımıza muhteşem bir sezon geçti. Şuan için Play-Off'tayız ve bunun içinde çok mutluyuz. Play-Off'larda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En iyisini yapıp çıkmak istiyoruz. İlk geldiğim günden beri bura inanılmaz mutluyum. Taraftarlardan, Bodrumspor çalışanlarından, oyunculardan inanılmaz keyifliyim. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum" diye konuştu.

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İsmet Taşdemir: Turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum
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