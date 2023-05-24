İspanyol gazeteciden olay Vinicius Junior sözleri! "Takım arkadaşların bile..."

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia ile Real Madrid'in Mestalla'daki karşılaşmasına Vinicius'a yapılan ırkçı saldırı damga vurdu. Valencia Kulübü Vinicius'a ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu stadyuma giriş yasağı verirken federasyon hakemin Brezilyalı yıldıza verdiği kırmızı kartı da iptal etti. İspanya'da büyük yankı uyandıran olayın ardından İspanyol gazeteci Andres Garcia, skandal bir yazı kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

İSPANYOL GAZETECİDEN SKANDAL YAZI: KİMSE SENİ SEVMİYOR

İspanya'da yaşanan ırkçılık krizinin ardından Superdeporte adlı internet sitesinde görev yapan gazeteci Andres Garcia çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Garcia yazısında "İspanya'da kimse seni sevmiyor. Kendi takım arkadaşların bile seni sevmiyor." ifadelerini kullandı.

Superdeporte'de Andres Garcia imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı: "Ben aptal değilim, Vinicius. Ben sadece sana bir soru soran ve senin buna hakaretle cevap verdiğin bir gazeteciyim. Ne ben aptalım ne de Valencia taraftarları. Sizi uzun süredir tanıyan birinci lig stadyumlarının ve taraftarların çoğu da aptal değil. Hepimiz ırkçılığı kınıyoruz. Size, ten renginizden dolayı hakaret edenleri tespit edip cezalandırmanızı hepimiz alkışlıyoruz. Hepimiz bu insanların ömür boyu Mestalla'dan çıkmasını istiyoruz. Hata yapma, Vinicius. Ortalığı karıştırma. Bizi aptal yerine koyma. İspanyol futbolunun büyük bir kısmı ve kendi takım arkadaşların seni sevmiyor. Ama siyah olduğun için değil. Kışkırttığın, saygı duymadığın ve Real Madrid dışındaki her şeyi hor gördüğün için sevmiyorlar."