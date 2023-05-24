Mauro Icardi’ye İtalyan kancası! Milan...

Galatasaray adına sezonun en önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak kiralık olarak forma giyen Tangocu konusunda İtalyan basınının ısrarı da devam ediyor. Calciomercato.com'un haberine göre; Milan, tecrübeli yıldız için gelişmeleri takip ediyor. Yine Calciomercato'nun iddiasına göre; Arjantinli futbolcu da Kırmızı-Siyahlı Milan forması giymeye oldukça sıcak bakıyor

DURUMU ŞU ANDA NET DEĞİL

Bu sezon ligde 19 gole ulaşan Arjantinli yıldız için PSG'nin talep ettiği bonservis bedeliyle ilgili farklı rakamlar dolaşıyor. Ancak Fransız kulübünün 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği biliniyor. Son konuşulan bonservis ise 15-17 milyon euro civarında. Icardi'nin temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu olduğunu ve taraftarları çok sevdiğini söylemişti. Ancak transfer süreciyle ilgili bilgilendirme yapmadı. Şu anda hiçbir şey net değil.

SATIŞTAN GELECEK PARA

PSG ile Icardi arasındaki sözleşme, önümüzdeki sezonun ardından tamamlanacak. Yani kiralama gibi bir opsiyon söz konusu değil. Bu sebeple bütün konuşmalar, bonservisinin alınması üzerine yapılıyor. Tangocu'nun İtalya'daki en ciddi talibi ise Milan... Kırmızı-Siyahlılar'ın, G.Saray ve PSG'nin anlaşamaması halinde direkt olarak devreye girmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise yıldız futbolcunun kalmasını istiyor. Aslan'da olası satışlardan gelecek para da bu transfere kullanılabilir. (Akşam)