Olimpiu Morutan Steaua Bükreş’e doğru!

Galatasaray'da beklenen performansı verememesinin ardından İtalyan ekibi Pisa'ya kiralık olarak transfer olan Olimpiu Morutan'ın geleceği hakkında sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'ın geçen sezonun başında büyük beklentilerle Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı yapamadı. Rumen yıldız Galatasaray formasını 34 maçta giydi ve 3 gol atıp 5 asist yaptı. Fatih Terim ve Domenec Torrent ile istikrarlı bir görüntü çizemeyen Morutan büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Emanuel Roşu'nun haberine göre Morutan'ın eski takımı Steaua Bükreş, Rumen futbolcuyu gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı ve menajeriyle temasa geçti.