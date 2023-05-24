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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:47

Olimpiu Morutan Steaua Bükreş'e doğru!

Olimpiu Morutan Steaua Bükreş’e doğru!

Galatasaray'ın sezon başında Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın geleceği hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Rumen futbolcunun transferi için görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da beklenen performansı verememesinin ardından İtalyan ekibi Pisa'ya kiralık olarak transfer olan Olimpiu Morutan'ın geleceği hakkında sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Galatasaray'ın geçen sezonun başında büyük beklentilerle Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı yapamadı. Rumen yıldız Galatasaray formasını 34 maçta giydi ve 3 gol atıp 5 asist yaptı. Fatih Terim ve Domenec Torrent ile istikrarlı bir görüntü çizemeyen Morutan büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Emanuel Roşu'nun haberine göre Morutan'ın eski takımı Steaua Bükreş, Rumen futbolcuyu gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı ve menajeriyle temasa geçti.

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Olimpiu Morutan Steaua Bükreş'e doğru!
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