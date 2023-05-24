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Giriş Tarihi: 24.5.2023 14:18

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Nathan Redmond'a yaptığı teklif ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın Nathan Redmond’a yaptığı teklif ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Beşiktaş'ın önceliği iç transfer. Teknik direktör Şenol Güneş, Nathan Redmond'ın takımda kalmasını istiyor. Beşiktaş, İngiliz yıldıza 1.5 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor. Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok.

TRT Spor'un haberine göre; 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere'ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

GEDSON FERNANDES'İN TALİBİ ÇOK

Öte yandan gösterdiği performansla takımın en beğenilen isimlerinden olan Gedson Fernandes'e de bir çok talip var.

İtalyan basını, Monaco'nun ilgilendiği Portekizli futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiğini iddia etti.

Beşiktaş yönetiminin, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson için 20 milyon eu

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Nathan Redmond'a yaptığı teklif ortaya çıktı!
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