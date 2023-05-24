Trabzonspor hesap kapatıyor

Süper Lig'e erken havlu atıp taraftarını üzen Trabzonspor, Karagümrük'ü 4-1 yenip gelecek sezon için umut tazeledi. Deplasmanda galibiyeti unutan ama iç sahada yüzü gülen bordomavililer, ligin ilk yarısında çok gol yiyerek mağlup olduğu rakiplerinden rövanşı da birer birer aldı. 5-2 yenildiği Antalya'yı 2-0, 3-2 mağlup olduğu A.Demirspor'u 4-1'le geçen Fırtına, 4-1 kaybettiği Karagümrük'ü aynı skorla yendi. Şimdi gözler 37. haftadaki Alanya maçına çevrildi. Trabzon sezonun ilk yarısında rakibine 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.



TEK BAŞINA TAKIMI SIRTLIYOR



Trezeguet, en çok eleştirilen isimler arasında olmasına rağmen skora en fazla katkı yapan oyuncu oldu. 10'u lig, 2'si Avrupa olmak üzere 12 gol atma başarısı yakalayan Mısırlı sol kanat, 8 de asist yaparak 20 gole katk ı verdi. Forvetler Umut ve Gomez, ligde 5'er gol atarken, Trezeguet tek başına iki oyuncunun rakamına ulaştı