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Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:35

Ankaragücü-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu! Kupada ikinci finalist belli oluyor...

Ankaragücü-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu! Kupada ikinci finalist belli oluyor...

Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe ile karşılaşacak takım bugün belli olacak. Merakla beklenen Ankaragücü-Başakşehir maçı saat 20.30’da A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin ardından finale yükselecek diğer ekip, bugün belli olacak. MKE Ankaragücü, İstanbul'da 1-0 yenildiği Medipol Başakşehir'i, Eryaman Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Tur için Başakşehir'e beraberlik yetiyor. Ankaragücü 1-0 kazanırsa uzatmalara gidilecek. Kupayı tarihinde iki kez kazanan (1972/1981) Başkent ekibi, turu geçerse 32 yıl sonra adını 6. kez finale yazdıracak. İlk finalinde Konyaspor'a kaybeden Başakşehir, Ankaragücü ile oynadığı son 13 maçta yenilmedi (12G/1B).

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Ankaragücü-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu! Kupada ikinci finalist belli oluyor...
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