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Giriş Tarihi: 25.5.2023 13:56

Beşiktaş'tan Lucas Moura hamlesi! Fenerbahçe'de istiyordu...

Beşiktaş’tan Lucas Moura hamlesi! Fenerbahçe’de istiyordu...

Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek Brezilyalı hücum oyuncusu Lucas Moura ile pazarlıklara başlarken, yıldız isim Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un uyumunu yeni sezona taşıyacak Beşiktaş'ta en az bir forvet daha düşünülüyor. Transfer listesi geniş… Lucas Moura da adaylar arasında üst sıralarda… Tottenham ile kontratı sona erecek Lucas Moura, bonservissiz olması açısından cazip bir hedef olarak görülüyor.

30 yaşındaki Brezilyalının menajeriyle temaslar bir süredir devam ediyor. İş, ekonomik pazarlıklara kadar geldi. İngiltere'de 4 milyon sterlin kazanan yıldız forvete 3-3.5 milyon Euro'luk garanti ücret önerilmesine yönetimden izin çıktı. İmza parası da makul olmak kaydıyla ödenebilir. Gelecek hafta yeni bir görüşme yapılacak.

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Beşiktaş'tan Lucas Moura hamlesi! Fenerbahçe'de istiyordu...
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