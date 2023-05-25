Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünyanın en iyisiyiz
Giriş Tarihi: 25.5.2023

Dünyanın en iyisiyiz

Dünyanın en iyisiyiz

Kadın ve erkek milli takımların buluştuğu sezon açılış töreninde konuşan TVF Başkanı Üstündağ, “Biz voleybol ülkesiyiz. Dünyanın ve Avrupa’nın en iyi ligine sahibiz” diye konuştu

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyona Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takımların antrenörleri ve Ay-Yıldızlı oyuncuların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunan Üstündağ, "İtalya'da yarı finale kalan 4 takımın 3'ü Türk'tü. Finali Türk takımlarının oynadığı bir yıl yaşadık. Bu, Türkiye'yi çok gururlandırdı. Biz voleybol ülkesiyiz. Geldiğimiz yerde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü
SON DAKİKA: Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti!
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyisiyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA