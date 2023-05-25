Dünyanın en iyisiyiz

IVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyona Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takımların antrenörleri ve Ay-Yıldızlı oyuncuların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunan Üstündağ,Bu, Türkiye'yi çok gururlandırdı. Biz voleybol ülkesiyiz. Geldiğimiz yerde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz" dedi.