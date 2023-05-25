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Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:11 Son Güncelleme: 25.5.2023 14:20

Enes Ünal'a sakatlık şoku! Dünya devi peşindeydi...

Enes Ünal’a sakatlık şoku! Dünya devi peşindeydi...

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Betis karşılaşmasının ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gözyaşlarıyla oyundan çıkan Enes'in görüntüsü yüreklere dokundu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, deplasmanda oynadıkları Real Betis karşılaşmasının ilk bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI
Yere ters basan ve ayağı kötü şekilde dönen Enes, acı içinde kıvrandı. Hakem ve futbolcular, sağlık ekiplerini Enes'in yanına çağırdı. Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu, acı içinde oyundan çıktı.

REAL MADRİD PEŞİNDE
Enes Ünal ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu. Milli futbolcunun sakatlık durumu transferin durumunu etkileyebilir.

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Enes Ünal'a sakatlık şoku! Dünya devi peşindeydi...
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