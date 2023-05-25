Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor’u affetmiyor!

Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor karşısında kilidi açan isim oldu. Batshuayi'nin direkten dönen topu sonrasında yeni atağı başlattı. Arda ile verkaç yaptı. Şutu çekti, dönen topu yarım voleyle 47'de ağları buldu. Genç sağ bek, bu sezon Yiğidolarla oynanan 2'si lig, 2'si de kupa olmak üzere tam dört karşılaşmada başroldeydi. 2'si deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçı olmak üzere rakip ağlara 3 gol bırakmış oldu.

BATSMAN UÇUŞTA

Michy Batshuayi, yarı final rövanşına bir gol-bir asistle damga vurdu. İkinci yarının hemen başında herkesin gol diye ayağa kalktığı anda Belçikalının vuruşu direkten döndü. Batsman lakaplı yıldız, Sivas'ın plakası olan 58'de yarım kalan işi bitirdi. Sol çaprazdan çizgiye inen Valencia'nın arka direğe ortasında topu ağlara gönderdi. Bu sezon F.Bahçe formasıyla 18. golüne ulaştı. Sarı-lacivertlilerde ikinci asistini ise King'e yaptı.