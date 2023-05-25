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Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:29 Son Güncelleme: 25.5.2023 09:31

Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor'u affetmiyor!

SPOR SERVİSİ
Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor’u affetmiyor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleiyi 3-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertli ekip, finale yükseldi. Karşılaşmada gol perdesini açan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Yiğidolarla oynanan 2'si lig, 2'si de kupa olmak üzere tam dört karşılaşmada başroldeydi. 2'si deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçı olmak üzere rakip ağlara 3 gol bırakmış oldu.

Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor karşısında kilidi açan isim oldu. Batshuayi'nin direkten dönen topu sonrasında yeni atağı başlattı. Arda ile verkaç yaptı. Şutu çekti, dönen topu yarım voleyle 47'de ağları buldu. Genç sağ bek, bu sezon Yiğidolarla oynanan 2'si lig, 2'si de kupa olmak üzere tam dört karşılaşmada başroldeydi. 2'si deplasmanda 3-1 kazanılan lig maçı olmak üzere rakip ağlara 3 gol bırakmış oldu.

BATSMAN UÇUŞTA
Michy Batshuayi, yarı final rövanşına bir gol-bir asistle damga vurdu. İkinci yarının hemen başında herkesin gol diye ayağa kalktığı anda Belçikalının vuruşu direkten döndü. Batsman lakaplı yıldız, Sivas'ın plakası olan 58'de yarım kalan işi bitirdi. Sol çaprazdan çizgiye inen Valencia'nın arka direğe ortasında topu ağlara gönderdi. Bu sezon F.Bahçe formasıyla 18. golüne ulaştı. Sarı-lacivertlilerde ikinci asistini ise King'e yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor'u affetmiyor!
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