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Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:16 Son Güncelleme: 25.5.2023 14:17

Galatasaray'dan TFF'ye flaş çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray’dan TFF’ye flaş çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde sezonu zirvede tamamlamayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılar, 37. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 30 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'e başlayacak. Cimbom, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetimi, MKE Ankaragücü maçını kazanması ve şampiyonluğu garantilemesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

Milliyet'in haberine göre; Başkent'te kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelmesi için resmi başvuruda bulunacak. Sarı kırmızılı yönetim, derbi sonrası şampiyonluk kutlaması planlaması da yapacak.

Galatasaray'ın temasa geçtiği TFF yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğun garantilenmesi halinde kupayı getirme konusunda yeşil ışık yaktı. Konunun TFF yönetim kurulunda görüşüleceği ve onay çıkması halinde derbi öncesi Nef Stadyumu'nda getirileceği öğrenildi.

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Galatasaray'dan TFF'ye flaş çıkarma! Fenerbahçe derbisinde...
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