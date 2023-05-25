Nicolo Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması! "Birçok şey söyleniyor ama..."

Nicolo Zaniolo, devre arasında transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılmıştı. İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Igor Zaniolo açıklamasında; "Oğlum, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu almalarının asıl sebebi, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi'ydi. Bu yılın şampiyonu kesinlikle Galatasaray olacak." dedi.

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Transfer söylentileri hakkında konuşan baba Zaniolo; "Birçok şey söyleniyor ama Nicolo'nun fiyatı belli. Şu anda İstanbul'da olmaktan mutlu." sözlerini sarfetti.

ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesco Costa, İtalyan basınında çıkan oğlunun takım arkadaşları tarafından dışlandığı haberine tepki gösterdi.

Haber fotoğraflarını hesabında paylaşan anne, sonrasında Zaniolo'nun takım arkadaşları ile gülerken fotoğrafını paylaştı.

Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 9 lig maçında takımına 3 gollük katkı sağladı.