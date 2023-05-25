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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Puşkaş Ergun hayatını kaybetti

Puşkaş Ergun hayatını kaybetti
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna vefat etti. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren maçta 3. golü kaydetti. Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da yaptı. Puşkaş Ergun için bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te tören düzenlenecek. Merhum, öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Puşkaş Ergun hayatını kaybetti
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