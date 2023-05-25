Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programını açıkladı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Ligin 38. ve son haftası ise 6 ve 7 Haziran tarihlerinde oynanacak. 38. hafta programı ise 36. hafta maçlarının ardından ilan edilecek.
37. haftanın diğer maçları şöyle;
3 Haziran Cumartesi:
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)