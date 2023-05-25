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Giriş Tarihi: 25.5.2023 17:04 Son Güncelleme: 25.5.2023 17:27

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Ligin 38. ve son haftası ise 6 ve 7 Haziran tarihlerinde oynanacak. 38. hafta programı ise 36. hafta maçlarının ardından ilan edilecek.

37. haftanın diğer maçları şöyle;

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
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