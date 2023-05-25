Yusuf Yazıcı, kayıpları oynadı! İkinci döneminde istenileni veremedi...

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve 25 maçta forma giydiği için 1 milyon Euro daha gelir getiren tecrübeli orta sahanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi büyük hayal kırıklığı oldu. İlk olarak Ferencvaros'a karşı forma giyen ancak sakatlık yaşayan Yusuf, Beşiktaş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası o dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından çok fazla tercih edilmedi. Takımın şu anki teknik patronu Nenad Bjelica ise oyuncuyu son iki maçta kadroya dahi almadı. Trabzonspor'daki ikinci döneminde 14 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Danışmanların kurbanı Yusuf Yazıcı kariyerinde neden bu performans düşüşünü yaşadı? Avcı'nın elinde Bakasetas ve Abdülkadir varken, Hamsik'in yedeği yokken, Yusuf'u neden aldı? Bunu sormak için çok geç. Geçen sezon bir elin parmakları kadar maça çıkmış Yusuf'un bu sene Trabzon'da aldığı süre 1000 dakikanın altında. Bu da ancak 10 maç eder. İki sezonda 15 maça çıkmış futbolcuyu marka olduğuna inandıran danışmanları yüzünden Yusuf Yazıcı bu halde. Daha yaşı 26... Sol ayağını, tekniğini anlatmaya gerek yok. Ama o ayağa hükmedecek sıfırlanmış bir beyne ihtiyacı var. "Kariyer yönetimi" diye diye sporcuları kariyer mezarlığına gönderenlerden kurtulmalı. Lille'de Galtier onu 2. santrfor gibi oynattı. Ancak bu dizilişi kullanan takım sayısı çok az. Bugünün futbolunda top ayağına geldiğinde değil top rakipteyken ne yaptığın da önemli. Yusuf, dirençli bir orta saha oyuncusu olmayı başarırsa çalışacağı teknik adamların güvenini kazanır.