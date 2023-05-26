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Giriş Tarihi: 26.5.2023 08:17 Son Güncelleme: 26.5.2023 08:25

Enner Valencia ile Michy Batshuayi yarım dalya dedi!

SPOR SERVİSİ
Enner Valencia ile Michy Batshuayi yarım dalya dedi!

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ve attığı goller ile adlarından söz ettiren Enner Valencia ve Michy Bayshuayi ikilisi bu sezon toplam 50 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

F.Bahçe, son 2 maçta 6 gol atmayı başarırken Batshuayi ve Valencia'nın performansı da arttı. Belçikalı forvet, Sivas karşısında golüyle fark yaratırken ikili, sezon toplamında 50 gol ve 9 asiste ulaştı. Teknik direktör Jorge Jesus da bu golcülerin performansı sonrasında kalan 2 lig ve Türkiye Kupası finalinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.

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Enner Valencia ile Michy Batshuayi yarım dalya dedi!
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