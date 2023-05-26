Enner Valencia ile Michy Batshuayi yarım dalya dedi!

F.Bahçe, son 2 maçta 6 gol atmayı başarırken Batshuayi ve Valencia'nın performansı da arttı. Belçikalı forvet, Sivas karşısında golüyle fark yaratırken ikili, sezon toplamında 50 gol ve 9 asiste ulaştı. Teknik direktör Jorge Jesus da bu golcülerin performansı sonrasında kalan 2 lig ve Türkiye Kupası finalinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.