Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Arda Güler resmen imzayı attı! İşte sözleşme detayları...
Giriş Tarihi: 26.5.2023 19:18 Son Güncelleme: 26.5.2023 19:30

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Arda Güler resmen imzayı attı! İşte sözleşme detayları...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Arda Güler resmen imzayı attı! İşte sözleşme detayları...

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. Kulübün, TFF'ye yaptığı bildiride genç yıldızın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız ile Avrupa'nın birçok dev kulübü ilgileniyordu. Özellikle Barcelona, PSG, Napoli, Borussia Dortmund ve Leipzig'in ilgilendiği Arda Güler'in yeni sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesinin yer alıp almadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asist kaydetti.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Arda Güler resmen imzayı attı! İşte sözleşme detayları...
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