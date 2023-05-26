SON DAKİKA: Fenerbahçe’de Arda Güler resmen imzayı attı! İşte sözleşme detayları...

SERBEST KALMA MADDESİ

Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız ile Avrupa'nın birçok dev kulübü ilgileniyordu. Özellikle Barcelona, PSG, Napoli, Borussia Dortmund ve Leipzig'in ilgilendiği Arda Güler'in yeni sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesinin yer alıp almadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asist kaydetti.