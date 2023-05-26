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Giriş Tarihi: 26.5.2023 22:07

Vitor Perreira'nın yeni adresi belli oluyor!

Vitor Perreira’nın yeni adresi belli oluyor!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'ın Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan Vitor Pereira'nın yeni adresi Orta Doğu olabilir.

Brezilya basının iddialarına göre; Flamengo ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan Vitor Pereira'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl takip oldu.

SEZONU 4. BİTİRDİLER

Haberde, BAE'de sezonu şampiyon Shabab Al Ahli'nin 10 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Al Wasl'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Juan Antonio Pizzi ile yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

Vitor Pereira, 1 Ocak 2023'de göreve başladığı Flamengo'dan 10 Nisan 2023 tarihinde ayrılmıştı.

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Vitor Perreira'nın yeni adresi belli oluyor!
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