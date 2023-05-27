Başkan Erdoğan: Final maçına gideceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirirken, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğini söyledi. Erdoğan, "Ben Hakan'la da İlkay'la dakonuştum. Kim kazanır diyebirisini söylersem onlarında kulağına giderse üzerim.Fevkalade bir durum olmazsafinal maçına gitmeyi düşünüyorum" dedi. İlkay Gündoğan'ın kaptanlığını yaptığı Manchester City ile Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğindeki Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Kim kazanırsa kazansın kupa, Türk yıldızların ellerinde havaya kalkacak.