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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Başkan Erdoğan: Final maçına gideceğim

Başkan Erdoğan: Final maçına gideceğim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirirken, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğini söyledi. Erdoğan, "Ben Hakan'la da İlkay'la da konuştum. Kim kazanır diye birisini söylersem onların da kulağına giderse üzerim. Fevkalade bir durum olmazsa final maçına gitmeyi düşünüyorum" dedi. İlkay Gündoğan'ın kaptanlığını yaptığı Manchester City ile Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğindeki Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Kim kazanırsa kazansın kupa, Türk yıldızların ellerinde havaya kalkacak.

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Başkan Erdoğan: Final maçına gideceğim
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