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Giriş Tarihi: 27.5.2023 22:33

Bayern Münih'te şampiyonluktan 10 dakika sonra kovuldular!

AA
Bayern Münih’te şampiyonluktan 10 dakika sonra kovuldular!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) üst üste 11. kez şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, aynı gün kulüp yöneticileri Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic ile yollarını ayırdı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulüp üst yöneticisi (CEO) Kahn ve sportif direktör Salihamidzic'in daha fazla görevlerini sürdürmeyeceği kaydedildi.

2021 yılında Karl-Heinz Rummenigge'nin yerine göreve gelen Kahn'dan boşalan koltuğa Jan-Christian Dreesen'in oturacağı belirtildi.

Açıklamada, "Oliver Kahn ile yollarımızı ayırmak zor bir karardı. Ancak gelişmelere dayanarak yönetim kurulundaki en üst pozisyonun yeniden yapılandırılması gerektiği sonucuna vardık." denildi.

Kahn ve Salihamidzic, kulübün isteği doğrultusunda takımın bugünkü şampiyonluk kutlamalarına katılmadı.

Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü son hafta maçlarında Bayern Münih, 89. dakikada Jamal Musiala'nın attığı golle Köln'ü 2-1 mağlup etti. Haftaya iki puan önde giren Borussia Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasıyla Bavyera temsilcisi averajla şampiyon oldu.

Çalkantılı bir sezonu geride bırakan Bayern Münih, mart ayı sonunda teknik direktör değişikliğine giderek Julian Nagelsmann'ın yerine Thomas Tuchel'i getirmiş, ancak Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmişti.

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Bayern Münih'te şampiyonluktan 10 dakika sonra kovuldular!
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