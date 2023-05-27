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Giriş Tarihi: 27.5.2023 13:34

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya son aday Lucas Tousart

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya son aday Lucas Tousart

Gelecek sezon için atağa kalkan Beşiktaş, Alman ekibi Hertha Berlin’de oynayan Lucas Tousart’ı gündemine aldı. Kartal, araştırma yaptığı Fransız orta sahanın kulübü ve menajerine teklif sunmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer hamlelerine şimdiden başlayan Beşiktaş, 6 numara pozisyonuna da takviye yapmak için harekete geçti. Birçok oyuncuyu takip eden Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim Hertha Berlin'den Lucas Tousart oldu.

HERTHA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Hertha Berlin'in Bundesliga'ya veda etmesinin ardından takımdan ayrılmayı düşünüyor. Beşiktaş yetkilileri, 2025'e kadar Hertha ile sözleşmesi bulunan futbolcuyu yakın takibe aldı. 2. Lig'de forma giymeye sıcak bakmayan futbolcu ile ilgili detaylı araştırmanın başladığı ve yakın zamanda da Tousart'ın menajeriyle de temas kurulacağı öğrenildi. Beşiktaş bu görüşmede teklifini sunmayı planlıyor.

Alman kulübüyle 3. sezonunu yaşayan Tousart, bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyerken 6 gol, 1 asistlik katkı verdi. Hem defansif hem de ofansif açıdan Beşiktaş'a katkı sağlayabileceği için listeye alınan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak gösteriliyor. Tousart, Hertha Berlin'den önce ülkesi Fransa'da Lyon'un yanı sıra Valenciennes'in başarısı için ter dökmüştü. Tousart'ın kariyerinde 385 maçta 15 gol ve 11 asisti bulunuyor. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya son aday Lucas Tousart
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