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Giriş Tarihi: 27.5.2023 17:08 Son Güncelleme: 27.5.2023 17:16

Dortmund - Mainz maçında şok goller! Bayern, Köln karşısında önde (CANLI)

Dortmund - Mainz maçında şok goller! Bayern, Köln karşısında önde CANLI

Bundesliga'da şampiyonluğun son maça kaldığı bugün de Dortmund evinde Mainz'i konuk ediyor. Bu maçı kazanması halinde şampiyon olacak Dortmund, ilk 20 dakikada resmen şoku yaşıyor. Diğer yandan ikinci sırada bulunan Bayern Münih ise Köln karşısında önde.

Bundesliga'da şampiyonluk maçında Dortmund Signal İduna Park'ta Mainz'i konuk ediyor. Bu maçı kazanması halinde şampiyon olacak olan Dortmund, rakibi karşısında ilk 20 dakikada resmen şoku yaşadı.

SIGNAL IDUNA PARK'TA ŞOK GOLLER

Maça hızlı başlayan Dortmund olmasına rağmen, Maizn 15. ve 24. dakikada Hanche-Olsen ve Onisiwo'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Dortmund'da Haller 18. dakikada penaltı kaçırdı.

DORTMUND - MAINZ MAÇI 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel, Wolf, Süle, Hummels, Ryerson, Emre Can, Guerreiro, Brandt, Malen, Adeyemi, Haller

Mainz: Dahmen, Barreiro, Bell, Caci, Fernandes, Hanche-Olsen, Kohr, Jae-Sung, Martin, Onisiwo, Stach

BAYERN MÜNİH ÖNDE

İkinci sırada olan Bayern Münih, Köln karşısında Coman ve Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Dortmund'un puan kaybetmesi halinde Bayern Münih kazanırsa şampiyon olacak.

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Dortmund - Mainz maçında şok goller! Bayern, Köln karşısında önde (CANLI)
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