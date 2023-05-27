Dortmund - Mainz maçında şok goller! Bayern, Köln karşısında önde (CANLI)

Bundesliga'da şampiyonluk maçında Dortmund Signal İduna Park'ta Mainz'i konuk ediyor. Bu maçı kazanması halinde şampiyon olacak olan Dortmund, rakibi karşısında ilk 20 dakikada resmen şoku yaşadı.
SIGNAL IDUNA PARK'TA ŞOK GOLLER
Maça hızlı başlayan Dortmund olmasına rağmen, Maizn 15. ve 24. dakikada Hanche-Olsen ve Onisiwo'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Dortmund'da Haller 18. dakikada penaltı kaçırdı.
BAYERN MÜNİH ÖNDE
İkinci sırada olan Bayern Münih, Köln karşısında Coman ve Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Dortmund'un puan kaybetmesi halinde Bayern Münih kazanırsa şampiyon olacak.