FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia’nın yerine Divock Origi

Türkiye Kupası'nda finale çıkan ve şampiyonluk için Galatasaray'la büyük bir yarışa giren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Sarı-Lacivertliler'de öncelikli hedef sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak. Bu bağlamda harekete geçen yönetim, Milan'dan ayrılacak olan Divock Origi'yi öncelikli hedef olarak belirledi. Belçikalı golcüyü Valencia'nın yerine düşünen F.Bahçe, oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti.

İLERİ UÇ BELÇİKALILARA EMANET OLACAK

İtalyan basını, Beşiktaş'ın da oyuncuyu istediğine vurgu yapsa da Fenerbahçe, transferde önceliği almış durumda. Forvet hattında revizyona gidecek olan Sarı-Lacivertliler'de takımda kalması kesin olan tek isim Michy Batshuayi... Fenerbahçe, Origi'yi de kadrosuna katarsa ileri ucunu Belçikalılara emanet etmiş olacak. Valencia'nın yanı sıra Serdar Dursun ve Joao Pedro ile de sezon sonunda yollar ayrılacak. F.Bahçe'nin Origi dışında bir golcü daha alması bekleniyor.