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Giriş Tarihi: 27.5.2023 13:56

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un yolu Flamengo'ya çıkıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’un yolu Flamengo’ya çıkıyor

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Jorge Jesus'un sezon sonunda Brezilya Milli Takımı'nın ya da Flamengo'nun başına geçeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'yle Jorge Jesus belirsizliği devam ederken, Brezilya'dan Portekizli teknik adam için iki iddia ortaya atıldı. "br.bolavip"in haberine göre; Jorge Sampaoli yönetiminde iyi bir performans sergilemeyen Flamengo'da yönetim Arjantinli teknik adamla yollarını ayıracak ve haziran ayında takımı Jorge Jesus'a emanet edecek. Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Flamengo son maçta bir kez daha iyi maç çıkaramadı. Taraftarın beklentisinin çok altında performans ortaya koyuyor. Teknik adam değişikliği yakın gibi duruyor."

"mundorubronegro. com" ise; Brezilya Milli Takımı için en güçlü adayın Jorge Jesus olduğunu yazdı. Listenin ilk sırasında yer alan Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in başında 2024'e kadar kalacağının altı çizilen haberde; şu ifadeler kullanıldı:

"En olası seçenek Jorge Jesus. Sözleşmesi bitiyor ve Brezilya Milli Takımı'nın büyüsüne kapılmış durumda. Bir seçim yapılacaksa o isim Jesus olacak."

Fenerbahçe'nin de sözleşme uzatmak istediği Portekizli çalıştırıcı, her defasında kararını sezon sonunda vereceğini vurguluyor. (Akşam)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un yolu Flamengo'ya çıkıyor
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