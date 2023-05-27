FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’un yolu Flamengo’ya çıkıyor

Fenerbahçe'yle Jorge Jesus belirsizliği devam ederken, Brezilya'dan Portekizli teknik adam için iki iddia ortaya atıldı. "br.bolavip"in haberine göre; Jorge Sampaoli yönetiminde iyi bir performans sergilemeyen Flamengo'da yönetim Arjantinli teknik adamla yollarını ayıracak ve haziran ayında takımı Jorge Jesus'a emanet edecek. Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Flamengo son maçta bir kez daha iyi maç çıkaramadı. Taraftarın beklentisinin çok altında performans ortaya koyuyor. Teknik adam değişikliği yakın gibi duruyor."

"mundorubronegro. com" ise; Brezilya Milli Takımı için en güçlü adayın Jorge Jesus olduğunu yazdı. Listenin ilk sırasında yer alan Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in başında 2024'e kadar kalacağının altı çizilen haberde; şu ifadeler kullanıldı:

"En olası seçenek Jorge Jesus. Sözleşmesi bitiyor ve Brezilya Milli Takımı'nın büyüsüne kapılmış durumda. Bir seçim yapılacaksa o isim Jesus olacak."

Fenerbahçe'nin de sözleşme uzatmak istediği Portekizli çalıştırıcı, her defasında kararını sezon sonunda vereceğini vurguluyor. (Akşam)