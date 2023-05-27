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Giriş Tarihi: 27.5.2023 14:12

GALATASARAY HABERLERİ: Yeni orta saha Tanguy Ndombele

GALATASARAY HABERLERİ: Yeni orta saha Tanguy Ndombele

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu doğrultuda bonservisi Tottenham'da olan devinde Tanguy Ndombele'yi gündemine aldığı ve ilk görüşmenin gerçekleştiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Erden Timur'un, Tanguy Ndombele için Tottenham ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Serie A ekibi Napoli'de sezonu kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele'nin gelecek sezon İtalya'da devam etmeyeceği belirtildi. Tottenham idarecilerinin Napoli'nin sözleşmedeki opsiyonu kullanmayacağı bilgisini Erden Timur ile paylaştığı vurgulandı.

26 yaşındaki orta saha bu sezon Napoli'de 40 maçta forma şansı buldu. Tanguy Ndombele bu müsabakalarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve 1 asist üretti. Fransız orta sahanın Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek ve güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Guingamp altyapısında yetişen Fransız orta saha daha sonra Amiens, Olympique Lyon ve Tottenham formaları giydi. Fransa Milli Takımı'nda 7 maçta oynayan tecrübeli orta saha gol katkısı veremedi. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Yeni orta saha Tanguy Ndombele
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