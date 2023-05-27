TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Akademi Ziyaretlerine Çaykur Rizespor ile Devam Etti

Futbol Akademisi projesi kapsamında birçok spor kulübünü inceleyen Büyükekşi bugün de Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Başkan Vekili ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili ve Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş eşlik etti.