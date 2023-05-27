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Giriş Tarihi: 27.5.2023 20:40

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Akademi Ziyaretlerine Çaykur Rizespor ile Devam Etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Akademi Ziyaretlerine Çaykur Rizespor ile Devam Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ile devam etti.

Futbol Akademisi projesi kapsamında birçok spor kulübünü inceleyen Büyükekşi bugün de Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Başkan Vekili ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili ve Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş eşlik etti.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Akademi Ziyaretlerine Çaykur Rizespor ile Devam Etti
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