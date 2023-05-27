TRABZONSPOR HABERLERİ: Bruno Petkovic transferinde fark büyük

TRABZONSPOR'DA ALTYAPI HAREKÂTI

Bu arada Trabzonspor, altyapıyı geliştirmek amacıyla Double Pass firması ile anlaşma yapmıştı. Double Pass yetkilileri, 15 ay sürecek proje kapsamında haftada dört gün hem idari çalışanlarla hem antrenörlerle hem de oyuncularla bir araya geliyor. Ancak firmanın hazırladığı ilk rapor, 31 Mayıs'ta yönetim kuruluna sunulacak.

Bu rapor doğrultusunda altyapının ihtiyaçları, teknik adam kadrosunun yeterli olup olmadığı, altyapıda görev yapan oyuncuların potansiyelleri ve eksik yönleriyle ilgili bir sunum yapılacak. Bu sunumun ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun rapora harfiyen uyarak altyapıda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.