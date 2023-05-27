TRABZONSPOR HABERLERİ: Siopis için Panathinaikos devrede

Trabzonspor'un önemli oyuncularından olan Manolis Siopis için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yunan futbolcu için ülkesinin takımlarından Panathinaikos devreye girdi.

Bordo-mavili yönetimin tecrübeli orta saha için 4 milyon euro civarında bir ücret istediği bildirildi. Performansıyla takımın iyileri arasında yer alan deneyimli ismin de ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor'un, performansıyla yönetimi memnun bırakan Siopis'ten kolay kolay vazgeçmeyeceği ifade edildi. Yunan orta saha bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 karşılaşmaya çıkarken gol ya da asist katkısı veremedi. (Milliyet)