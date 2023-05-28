Aç oyuncular alacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yeni dönemdeki planlarını anlatıp bu sezonun kalanındaki hedeflerini paylaştı. Hırvat çalıştırıcı takımın mental durumunu ve konumunu bilerek geldiğinin altını çizerken şunları söyledi: "Riski bilerek geldik.Karagümrük maçı (4-1) bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor. Gelecek sezon çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum.Tabii ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak."Hırvat çalıştırıcı, oyuncuların 60. dakika sonrası fizik olarak düşüşe geçtiği iddialarına şu yanıtı verdi: "Takımın çok iyi geliştiğini düşünüyorum.Yeni sezonun ilk maçında da takımın yüzde yüzünü hazır hale getirmeye çalışıyoruz.""Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz.""Bütün oyuncularımızı, kiralık ve genç isimleri takip ediyoruz, hepsi hakkında fikrimiz var. Oturup hep birlikte karar alacağız ama bir fikrimiz var. İçlerinden eğer bizimle oynayabilme yeteneğine sahip, o yeteneği gösteren olursa bizimle beraber olacak."Sezon sonu kontratı bitecek olan Marek Hamsik'in durumu da Bjelica'nın gündemindeydi. Slovak yıldız ile masaya oturacağını belirten teknik adam,dedi.