Aç oyuncular alacağız

Nenad Bjelica, yeni sezonun kilit noktasını açıkladı: "Gelecek sene çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Kulübün hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz."
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yeni dönemdeki planlarını anlatıp bu sezonun kalanındaki hedeflerini paylaştı. Hırvat çalıştırıcı takımın mental durumunu ve konumunu bilerek geldiğinin altını çizerken şunları söyledi: "Riski bilerek geldik. 1ay geçti, kulübü ve bizi bekleyen taraftarlarıtanıdık, kimlerle devam edebilirizbunu gördük. Karagümrük maçı (4-1) bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor. Gelecek sezon çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Takımınhedefleri içinuğraşmaya, çalışmaya,koşmaya aç oyuncularıaramıza katmakistiyoruz. Tabii ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak."
%100 DEĞİLİZ, OLACAĞIZ!
Hırvat çalıştırıcı, oyuncuların 60. dakika sonrası fizik olarak düşüşe geçtiği iddialarına şu yanıtı verdi: "Takımın çok iyi geliştiğini düşünüyorum. Fiziksel olarak büyüyerekgelişeceğiz. Yeni sezonun ilk maçında da takımın yüzde yüzünü hazır hale getirmeye çalışıyoruz."
HEDEF AVRUPA
"Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz."
GENÇ İSİMLER TAKİBİMİZDE
"Bütün oyuncularımızı, kiralık ve genç isimleri takip ediyoruz, hepsi hakkında fikrimiz var. Oturup hep birlikte karar alacağız ama bir fikrimiz var. İçlerinden eğer bizimle oynayabilme yeteneğine sahip, o yeteneği gösteren olursa bizimle beraber olacak."
HAMSİK İLE GÖRÜŞECEĞİM
Sezon sonu kontratı bitecek olan Marek Hamsik'in durumu da Bjelica'nın gündemindeydi. Slovak yıldız ile masaya oturacağını belirten teknik adam, "Önümüzdekigünlerde kendisiyle bu durumhakkında konuşacağım" dedi.