Becao kapıyı açtı

Udinese’nin sözleşme uzatma isteğini geri çeviren Brezilyalı stoper, F.Bahçe’nin teklifini kabul etti; şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor
Yeni sezonda Gustavo Henrique ve Serdar Aziz ile yolları ayırmayı, Attila Szalai için de iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünen Fenerbahçe, stoper avına çıkmıştı. Arayışlarından sonuç alan yönetim,bir süredir gündeminde tuttuğu RodrigoBecao'yu ikna etmeyi başardı. 1 yıl daha anlaşması bulunan Udinese'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı oyuncu, menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde sarı-lacivertlilere 'evet' dedi. Bunun üzerine harekete geçenFenerbahçeli yetkililer, İtalyan kulübüyletransfer temaslarını başlattı.
İLK TEKLİF 5 MİLYON EURO
Çizme ekibinin, Rodrigo Becao için 15-20 milyon Euro düzeyinde bonservis beklentisi bulunuyordu. Ancak kontratınınson senesine giren 27yaşındaki oyuncu için bu rakamıoldukça fazla bulan Kanarya,pazarlıkları 5 milyon Euro'danbaşlattı.
2019'da Bahia'dan Udinese'ye 1.6 milyon Euro'ya transfer olan Becao, sergilediği performansla İtalyan ekibinde parlamayı başardı. Başarılı savunmacı, bu sezon Serie A'da 28 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.