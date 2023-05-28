Becao kapıyı açtı

Yeni sezonda Gustavo Henrique ve Serdar Aziz ile yolları ayırmayı, Attila Szalai için de iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünen Fenerbahçe, stoper avına çıkmıştı.1 yıl daha anlaşması bulunan Udinese'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı oyuncu, menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde sarı-lacivertlilere 'evet' dedi.Çizme ekibinin, Rodrigo Becao için 15-20 milyon Euro düzeyinde bonservis beklentisi bulunuyordu.2019'da Bahia'dan Udinese'ye 1.6 milyon Euro'ya transfer olan Becao, sergilediği performansla İtalyan ekibinde parlamayı başardı. Başarılı savunmacı, bu sezon Serie A'da 28 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.